США призвали не очернять российско-китайские отношения

«США не нужно провоцировать блоковую конфронтацию, очернять отношения Китая и России. Тем более, не нужно клеветать на Китай и пытаться свалить на него какую-то ответственность», - заявил он.

Заместитель главы Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявлял, что страна уважает мир и не хочет вступать в любую форму войны с любой стороной. При этом он призвал не ущемлять интересы КНР.

СМИ сообщали, что Блинкен в ходе визита в Китай пригрозит стране санкциями в случае поддержки оборонно-промышленного комплекса России.