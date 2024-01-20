США призвали к поддержке прекращения огня в Газе из-за угрозы расширения конфликта

По словам дипломата, Газа и региональные государства не могут ждать еще 100 дней. Палестино-израильский конфликт - открытая рана, которая дестабилизировала Ближний Восток.

Нусейба подчеркнула, что США, имеющие влияние на Израиль, могут сыграть решающую роль в деэскалации. Вмешательство Вашингтона может стать примером посредничества, если они не хотят усиления террористической активности в регионе.

В октябре по Израилю нанесли ракетный удар со стороны сектора Газа. Тель-Авив санкционировал ответный огонь. Новый виток палестино-израильского конфликта спровоцировал ухудшение ситуации с безопасностью в Иране, Ираке, Сирии, Йемене.

В США заявили, что проиранские группировки, выступающие в поддержку Газы, начали обстреливать американские базы на Ближнем Востоке. Йеменские хуситы также заявили о поддержке жителей анклава, нападая на корабли, перевозящие для Израиля товары по Красному морю. В ООН предупредили, что ближневосточный конфликт продолжает расширяться из-за ударов США по Йемену.