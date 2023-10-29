США призвали Израиль использовать оружие по законам войны

«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней», - сказал он.

По словам Салливана, ответственность Израиля за жизни людей в секторе Газа и осуществлении авиаударов не уменьшает то, что представители ХАМАС укрываются в жилых кварталах.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об открытии новых фронтов против США , если американские власти не перестанут поддерживать Израиль. С его слов, американцы должны решить, хотят ли они обострения конфликта.