США призвали Израиль использовать оружие по законам войны
Соединенные Штаты при передаче оружия Израилю потребовали от властей страны, чтобы его использовали в соответствии с законами ведения войны, а не для атак по сектору Газа. Об этом в интервью телеканалу ABC заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
«То, что мы передаем Израилю, подпадает под законы ведения войны и под требования о необходимости принятия мер по защите невинных жизней», - сказал он.
По словам Салливана, ответственность Израиля за жизни людей в секторе Газа и осуществлении авиаударов не уменьшает то, что представители ХАМАС укрываются в жилых кварталах.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан предупредил об открытии новых фронтов против США , если американские власти не перестанут поддерживать Израиль. С его слов, американцы должны решить, хотят ли они обострения конфликта.