США признали устойчивость российской экономики

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Он призвал и дальше наносить ущерб экономике России и «дюйм за дюймом» уменьшать ее возможности продолжать специальную операцию на Украине.

«Это правда, что российская экономика <…> оказалась устойчива», - подчеркнул сотрудник Белого дома.

Соединенные Штаты 23 февраля ввели экспортные ограничения против 93 компаний из разных стран. Предприятия обвинили якобы в содействии Вооруженным силам России.

Евросоюз также ввел новые антироссийские санкции. Эксперты не увидели ничего сокрушительного в ограничениях, сообщила газета «Петербургский дневник».