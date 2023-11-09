09 ноября 2023, 07:34

США признали уникальность российского оружия

РИА «Новости»
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У России есть уникальная зенитная ракета, не имеющая аналогов. Также РФ производит гораздо больше боеприпасов для противовоздушной обороны, чем все страны НАТО. Об этом заявили в американском журнале Military Watch Magazine.

Речь идет о загоризонтной ракете 40Н6. Благодаря ей комплекс С-400 может атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. На это не способна ни одна система в мире, кроме российской, указали авторы материала.

Из-за изгиба поверхности Земли зенитные ракеты гораздо хуже поражают цели на малой высоте при больших дистанциях. Однако обозреватели журнала назвали российские ракеты бесподобными в этом вопросе.

Также Россия количественно превосходит другие страны в сфере зенитных ракет. Как уточнили авторы материала, РФ может одновременно поставлять комплексы С-400 Белоруссии и Индии, а также пополнять свои запасы в рамках спецоперации на Украине.

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми странами НАТО вместе взятыми», - указали журналисты.

Российские бойцы начали применять модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» в зоне СВО. Он имеет повышенную точность, четко поражая цель при соблюдении условий.

США Оружие НАТО
09 ноября 2023, 08:13
Около 15 ракет выпустили по американской базе на востоке Сирии
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Около 15 ракет выпустили по американской военной базе в районе месторождения нефти Эль-Омар на востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Ответственность за атаку взяли на себя представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Последствия удара телеканал не уточнил. Также информации о пострадавших и погибших в результате атаки нет.

Отряды шиитского движения также ударили по американской базе, находящейся рядом с газовым месторождением Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По ней выпустили шесть ракет. Последствия этой атаки также неизвестны.

Утром в четверг, 9 ноября, телеканал Al Mayadeen сообщил, что бойцы Сирии начали перестрелку с американскими военными. Бои произошли в 420 километрах от Дамаска. Глава Пентагона Ллойд Остин уже предупреждал, что примет меры, если атаки по американским военным базам на Ближнем Востоке не прекратятся.

США Ракеты Сирия Нефть Оружие
09 ноября 2023, 08:02
Столтенберг не увидел в решении Словакии опасных тенденций для Украины
РИА «Новости»
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Правительство Словакии передумало отправлять Украине партию боеприпасов. Несмотря на это, другие члены НАТО продолжат помогать киевскому режиму, заявил журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг. Его процитировало РИА «Новости».

«Не буду говорить об отдельных союзниках, но в целом мы проделываем огромную работу для оказания помощи Украине. Я уверен, что такая помощь продолжится, потому что это отвечает интересам безопасности всех членов НАТО», - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Словакия планировала отправить Украине 14-й пакет военной помощи, но кабмин под управлением избранного в 2023 году премьер-министра Роберта Фицо заблокировал его. Страна передала киевскому режиму вооружения на 671 миллион евро. Последний транш мог составить 40,3 миллиона евро , его планировали потратить на боеприпасы.

Депутат Верховной рады Украины Александр Мережко назвал Роберта Фицо «мини-Орбаном» за нежелание поддерживать киевский режим и антироссийские санкции. Он допустил, что Словакия в этом вопросе может пойти по пути Венгрии.

НАТО Украина Словакия
09 ноября 2023, 07:08
США потратили 96% всех средств для Украины
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После начала специальной операции США потратили 96% от всех выделенных на поддержку Украины средств. Об этом на брифинге сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, написало РИА «Новости».

«Из общих средств, выделенных на Украине после начала военных действий, мы израсходовали 96%. Это не только военная поддержка, но и гуманитарная, финансовая и экономическая помощь», - сказал он.

Кирби уточнил, что именно военные расходы составили 90% от всей суммы.

«У нас осталось примерно 1,1 миллиарда долларов, которые предназначены для замещения вооружений на американских военных складах», - добавил чиновник.

Ранее представитель Белого дома заявил, что президент Джо Байден по-прежнему верит в способность Украины вернуть под контроль утраченные территории , несмотря на провал в контрнаступлении на поле боя.

США Украина
09 ноября 2023, 06:32
США пригрозили не возвращать России замороженные активы
РИА «Новости»
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Коллективный Запад не вернет России заблокированные на зарубежных счетах активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока она не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен назвал это рычагом влияния, сообщил ТАСС.

Коллективный Запад не вернет России заблокированные на зарубежных счетах активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока она не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен назвал это рычагом влияния, сообщил ТАСС.

«Иммобилизованные активы России в размере порядка 300 миллиардов долларов не будут возвращены, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», - сказал он.

Такую позицию, по словам Джеймса О’Брайена, подтвердили президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7. Представитель Госдепа заявил, что если американцы прекратят помогать киевскому режиму, Китай воспримет это как слабость и, возможно, применит силу на Тайване.

Профильный комитет палаты представителей конгресса одобрил законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконно. Россия оспорит такое решение и примет ответные меры.

США Россия Деньги

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