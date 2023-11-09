США признали уникальность российского оружия

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Речь идет о загоризонтной ракете 40Н6. Благодаря ей комплекс С-400 может атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. На это не способна ни одна система в мире, кроме российской, указали авторы материала.

Из-за изгиба поверхности Земли зенитные ракеты гораздо хуже поражают цели на малой высоте при больших дистанциях. Однако обозреватели журнала назвали российские ракеты бесподобными в этом вопросе.

Также Россия количественно превосходит другие страны в сфере зенитных ракет. Как уточнили авторы материала, РФ может одновременно поставлять комплексы С-400 Белоруссии и Индии, а также пополнять свои запасы в рамках спецоперации на Украине.

«Россия однозначно обладает значительным перевесом в производственных мощностях над всеми странами НАТО вместе взятыми», - указали журналисты.

Российские бойцы начали применять модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» в зоне СВО. Он имеет повышенную точность, четко поражая цель при соблюдении условий.