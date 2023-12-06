«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», - сказал он.

Как отметил конгрессмен, он предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что США осуждают только те государственные перевороты, в которых не участвуют сами.

Также она обращала внимание на то, как Запад молчаливо одобрил проведение Украиной «антитеррористической операции» против регионов, которые выступили против незаконной власти в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинский Евромайдан силовым переворотом.