06 декабря 2023, 08:06

США признали свое участие в перевороте на Украине

Pxhere
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Соединенные Штаты помогли свергнуть правительство Украины в 2014 году. Такое признание сделал член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в социальной сети Х (бывший Twitter).

«В 2014 году мы помогли свергнуть их избранное правительство. Мы бряцали оружием против России», - сказал он.

Как отметил конгрессмен, он предупреждал о последствиях после введения санкций и демонстрации оружия.

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова ранее отмечала, что США осуждают только те государственные перевороты, в которых не участвуют сами.

Также она обращала внимание на то, как Запад молчаливо одобрил проведение Украиной «антитеррористической операции» против регионов, которые выступили против незаконной власти в стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал украинский Евромайдан силовым переворотом.

США Украина Майдан
06 декабря 2023, 08:46
Украинцев стали задерживать за неправильное произношение слов
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Служба безопасности Украины задерживает граждан на Купянском направлении за неправильное произношение украинских слов. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в 30 километрах от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении дежурят общие наряды полиции и СБУ. Они отыскивают военных, которые самовольно покидают места несения службы. Также дежурные выявляют диверсантов и пророссийски настроенных бойцов.

«Примечательно, что поводом для ареста может послужить даже не правильное произношение украинских слов», - уточнил Марочко.

Ранее офицер сообщал, что украинские боевики сократили интенсивность огня на Краснолиманском направлении. По его словам, это связано с погодными условиями. Также в рядах ВСУ происходят большие потери живой силы из-за некачественной подготовки и постоянных нарушений устава.

Служба безопасности Украины задерживает граждан на Купянском направлении за неправильное произношение украинских слов. Об этом рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале , ссылаясь на собственные источники.

СБУ Украина Купянск
06 декабря 2023, 07:36
Польские СМИ заметили сокращение грузовиков с гумпомощью на границе с Украиной
РИА «Новости»
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После начала проверки документов польскими налоговыми органами у водителей большегрузов на границе с Украиной общее число грузовиков резко сократилось. Об этом написало издание Do Rzeczy.

«Представители Государственной налоговой администрации начали проверять документы на границе с четверга. После этого начали происходить очень странные вещи», - говорится в сообщении.

Авторы материала отметили, что именно с четверга общее число украинских грузовиков с гуманитарной помощью значительно сократилось. По их мнению, причиной стало ужесточение проверок.

«В случае выявления нарушений можно попасть под серьезную стать, так как уголовное наказание грозит тем, кто подделывает документы. Автомобилей сразу стало меньше. Так что украинские компании, сами водители обманывают друг друга и страну», - добавили они.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук обвинили власти Польши в том, что она якобы взяла экономику страны в заложники.

Украина Польша
06 декабря 2023, 07:32
США раскрыли сроки третьей фазы операции и дальнейшие планы ЦАХАЛ в секторе Газа
Unsplash
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Американские чиновники предупредили, что третья фаза силовой операции Армии обороны Израиля в секторе Газа может продлиться до января. Затем военные сосредоточатся на уничтожении главарей палестинского движения ХАМАС, сообщил CNN.

«Нынешняя фаза наземного вторжения в Газу , нацеленная на южную часть сектора, продлится несколько недель, возможно, до января, прежде чем Израиль перейдет к менее интенсивной и крайне ограниченной стратегии», - заявили источники телеканала в США.

Следующим этапом, по мнению американских чиновников, должны стать точечные удары для ликвидации лидеров и бойцов ХАМАС. Источники канала сравнили операцию в сектора Газа с кампанией США в Афганистане и Ираке, когда военные после массированной атаки перешли к истреблению главарей.

По информации телеканала, Белый дом предупредил Израиль - на продолжение операции в нынешнем формате осталось мало времени. Международная поддержка тоже скоро закончится.

Израильская армия достигла центра крупнейшего на юге анклава города Хан-Юниса. Для уничтожения боевиков и их инфраструктуры военные могут затопить подземные тоннели морской водой. В районе лагеря беженцев «Аль-Шати» установили насосы.

США Конфликт Израиля и Палестины
06 декабря 2023, 07:30
Байден назвал абсолютным сумасшествием прекращение поддержки Украины
РИА «Новости»
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Прекращение поддержки Украины расходится с интересами Соединенных Штатов. Об этом заявил американский лидер Джо Байден, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Провал в вопросе поддержки Украины - это абсолютное сумасшествие. Это против интересов США. Это просто неправильно», - сказал он.

Как сообщил старший корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм, на брифинге в сенате во время обсуждения вопроса о поддержке Украины между демократами и республиканцами произошел скандал. Один из участников встречи накричал на присутствующего там генерала. В результате сенаторы не смогли прийти к решению проблемы.

Республиканцы ушли с брифинга. По мнению американского сенатора Митта Ромни , они не были готовы к обсуждению вопроса. А официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты достигли «дна бочки» касаемо предоставления военной поддержки Украине.

США Украина Джо Байден

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