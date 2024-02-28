США признали способность России регенерировать свою военно-промышленную базу

Американские военные, по ее словам, пристально наблюдали за боевыми действиями на Украине. Кристин Уормут сообщила, что на основе полученного опыта США инвестировали в высокоточную артиллерию большой дальности, комплексные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

По ее словам, российские войска тоже многому научились. Министр заявила, что они скорректировали тактику, произвели больше оружия и боеприпасов. Кристин Уормут признала, что на системном уровне Россия в состоянии регенерировать свою промышленную базу, невзирая на санкции. Высказывания министра подтвердил начальник штаба сухопутных войск Рэнди Джордж.

«Не стоит недооценивать своего врага. Это не самое лучшее начало. <…> Как и любая другая организация, [россияне] адаптируются и учатся. Они также очень хорошо преуспели, вкачивая деньги и энергию в свою промышленную базу», - сказал он.

Среди перспективных видов вооружений - зенитные ракетные комплексы «Тор». Ижевский электромеханический завод «Купол» запустил их глубокую модернизацию.

Санкции не обрушили оборонно-промышленный комплекс России. Предприятия способны выпускать продукцию, а вооруженные силы - пополнять арсенал. Министр армии США Кристин Уормут заявила об этом на встрече с военными обозревателями (Defense Writers Group) в Вашингтоне, сообщила газета The Washington Times.