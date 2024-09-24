США признали ОАЭ важнейшим оборонным партнером

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Байден подтвердил приверженность США к территориальной обороне ОАЭ. Он назвал соглашение об оборонном сотрудничестве от 2017 года важным шагом для обеих стран.

Лидеры государства договорились об укреплении усилий по борьбе с региональными угрозами и пиратством. Также речь шла о расширении сотрудничества в области безопасности и перехвата незаконных поставок оружия.

Поездка шейха стала первым в истории визитом президента ОАЭ в Вашингтон.

Ранее стало известно, что Российская Федерация заняла четвертую позицию среди пяти крупнейших торговых партнеров Индии. На первом месте - Китай, а на третьем - Объединенные Арабские Эмираты.