США признали ОАЭ важнейшим оборонным партнером
Американский президент Джо Байдена и лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида Аль Нахайян на встрече обсудили инвестиции в передовые системы, которые сделали ОАЭ одним из самых способных военных партнеров США. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подтвердил приверженность США к территориальной обороне ОАЭ. Он назвал соглашение об оборонном сотрудничестве от 2017 года важным шагом для обеих стран.
Лидеры государства договорились об укреплении усилий по борьбе с региональными угрозами и пиратством. Также речь шла о расширении сотрудничества в области безопасности и перехвата незаконных поставок оружия.
Поездка шейха стала первым в истории визитом президента ОАЭ в Вашингтон.
Ранее стало известно, что Российская Федерация заняла четвертую позицию среди пяти крупнейших торговых партнеров Индии. На первом месте - Китай, а на третьем - Объединенные Арабские Эмираты.