США признали неспособными конкурировать с Россией и Китаем

«Соединенные Штаты не могут конкурировать с Китаем, Россией и их партнерами в одиночку и, конечно, не могут выиграть войну подобным образом», - указали в документе.

В докладе указали, что Вашингтон должен продолжать инвестировать в укрепление своих союзников и военную интеграцию с ними. В комиссии выразили уверенность, что США должны учитывать силы и обязательства союзников.

Полномасштабная война с равным по силе государством привела бы к разрушительным последствиями для США. Речь идет о масштабных военных потерях, лишении доступа к критическим товарам для американской экономики для создания оружейных систем, а также угрозах объектам Вашингтона в космическом пространстве.

Ранее министр американских ВВС Фрэнк Кендалл заявил, что в Китае создают армию для победы над Соединенными Штатами Америки.

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.