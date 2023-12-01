США признали нехватку денег на боеприпасы для Украины

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», - сказала она.

Пентагон, по словам Сабрины Сингх, рассчитывает, что конгресс одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств для Украины. Она заявила, что нужно сделать это в течение ближайших недель.

Временный правительственный бюджет одобрили без расходов на Украину. Сенат рассмотрит запрос президента 4 декабря. Журнал American Conservative заявил о риске прекращения военной помощи украинскому государству в 2024 году.