Авторы материала отметили, что РФ оказалась «не в такой изоляции, как надеялись американские чиновники». США хотели наказать страну «экономической болью и политическим изгнанием», но в результате российское влияние в некоторых странах только выросло. Это касается территорий Азии, Африки и Южной Америки. Кроме того, Китай, Индия и Бразилия в рекордных количествах закупают у России нефть. РФ даже сохранила дипломатические связи с некоторыми близкими партнерами США.

«Присущая России сила, основанная на огромных запасах нефти и природного газа, обеспечила финансовую и политическую устойчивость, которая грозит пережить противодействие Запада», - подытожили журналисты.

С конца 2023 года риторика западной прессы об Украине и России изменилась. Европейские СМИ стали разрушать собственный миф об изоляции РФ.