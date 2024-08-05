05 августа 2024, 00:25

США привлекут союзников к защите Израиля

Unsplash
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США и их союзники готовы оказать помощь Израилю в защите от возможных атак со стороны Ирана. Об этом заместитель советника президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил в интервью CNN.

«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу», - сказал он.

Представитель Белого дома напомнил, что, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США поступили аналогичным образом.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху пообещал продолжать защищать страну от агрессии Ирана. Помимо этого, он предложил предоставить американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля.

После гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании обстановка на Дальнем Востоке обострилась. Власти Ирана начали готовиться к потенциальной ответной многодневной атаке по Израилю.

США Израиль Иран
05 августа 2024, 01:05
Иран отказался смягчить свою реакцию на убийство Хании в Тегеране
РИА «Новости»
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Власти Ирана отвергли призывы США и арабских стран смягчить свою реакцию на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они не отказались от нанесения ответного удара по Израилю, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Пообещал нанести ответный удар. В субботу Иран сообщил арабским дипломатам, что ему все равно, спровоцирует ли ответ войну», - говорится в публикации.

Власти США попросили арабских союзников передать Тегерану сигнал о необходимости не обострять сложившуюся ситуацию, добавив, что это улучшит взаимодействие иранских властей с Западом. При этом Вашингтон предупредил, что любой мощный удар вызовет ответную реакцию.

Ранее Франция, США и Великобритания заблокировали российский проект заявления СБ ООН для журналистов по убийству Хании. Кроме того, европейские и американские дипломаты провели срочные переговоры по Ближнему Востоку, чтобы избежать войны в регионе.

В Иране же Корпус стражей Исламской революции заявил о готовности сурово наказать тех, кто ответственен за убийство Хании.

США Израиль Убийства Иран Конфликт Израиля и Палестины Исмаил Хания
04 августа 2024, 23:00
Бербок объяснила необходимость развертывания ракет США в Германии
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок объяснила необходимость размещения ракет большой дальности США на территории страны якобы угрозой со стороны России. Об этом она написала в статье для издания Bild.

«Формировать внешнюю политику сегодня означает признавать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», - отметила она.

По словам Бербок, немецкие власти вкладывают инвестиции в собственную силу и безопасность. Сюда же относится и решение о развертывании американских систем вооружений большой дальности.

Глава МИД Германии уверена, что страна нуждается в «надежном сдерживающем факторе против России», который сможет стать защитой для других европейских народов.

Ранее стало известно, что США планируют начать размещение на территории Германии ракета Tomahawk и SM-6. После этого президент Владимир Путин предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в ФРГ установят американские дальнобойные снаряды.

Германия США Ракеты Россия
04 августа 2024, 22:37
В Израиле заявили о подготовке к серьезной атаке со стороны Ирана
РИА «Новости»
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Израиль начал готовится к потенциальной ответной многодневной атаке от Ирана и «Хезболлы». Об этом сообщил телеканал NBC News.

Израильский чиновник рассказал, что ожидание удара связали с убийствами главы политбюро движения Исмаила Хании и высокопоставленного командира «Хезболла» Фуада Шукра.

«Власти Израиля готовятся к потенциальной многодневной атаке со стороны Ирана и его союзника „Хезболлы“ после убийства двух высокопоставленных лидеров боевиков на прошлой неделе», - отметили журналисты.

В Израиле выразили опасения, что в течение нескольких дней могут быть запущены волны ракет и беспилотников.

По данным The Jerusalem Post , Иран планирует наносить удары по израильским территориям 12–13 августа.

Атака станет ответом на гибель главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Верховный лидер Ирана Али Хамейни заявил, что долг государства отомстить и приказал нанести прямой удар по Израилю.

Израиль Убийства Иран Исмаил Хания
04 августа 2024, 22:04
Карманники заполнили парижское метро, обворовывая приехавших на Олимпиаду туристов
РИА «Новости»
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Прибывшие на летнюю Олимпиаду в Париже туристы для своих передвижений по городу стали активно использовать метрополитен. Об этом сообщила «Российская газета».

Парижская подземка функционирует исправно, при том этим летом ей уже исполнилось 124 года.

Издание отмечает, что набор «карне» из 10 билетов можно приобрести за 32 евро, но те, кто озаботился этим вопросом заранее, сумел сэкономить, отдав всего 17,35 евро. Покупка одного билета обойдется в четыре евро, так как местные власти в дни Олимпиады увеличили цены. Это касается не только проезда, но и посещения Лувра и Эйфелевой башни.

Туристы редко пользуются автобусом, так как дороги в городе либо перекрыли, либо частично заблокировали из-за Игр. Можно только пройти пешком, поэтому даже местные жители предпочитают не пользоваться личным транспортом до конца соревнований. Нелегко пришлось и парижским таксистам, которые не могут заработать из-за пробок.

При этом в Париже активизировались карманники, причем это часто девочки 13-14 лет, не подпадающие под уголовные статьи. Они обчищают карманы иностранцев в метро и в других местах их скопления.

Ранее сообщили, что власти Франции потратили на Олимпиаду почти 11 миллиардов евро.

Париж Туризм Олимпиада в Париже — 2024

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