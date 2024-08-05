США привлекут союзников к защите Израиля

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«Соединенные Штаты, другие партнеры и союзники собрались, чтобы помочь Израилю защититься и поразить угрозу», - сказал он.

Представитель Белого дома напомнил, что, когда 13 апреля 2024 года Израиль столкнулся с экстраординарной ситуацией из-за массированной атаки и угрозы войны с Ираном, США поступили аналогичным образом.

Президент США Джо Байден в ходе разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху пообещал продолжать защищать страну от агрессии Ирана. Помимо этого, он предложил предоставить американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля.

После гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании обстановка на Дальнем Востоке обострилась. Власти Ирана начали готовиться к потенциальной ответной многодневной атаке по Израилю.