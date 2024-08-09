США пришли в ярость из-за торговли России и Турции

«Активная торговля [Турции] с Россией приводит в ярость США», - отметили в издании.

По данным газеты, с февраля 2022 года турецкие власти только увеличили торговый оборот между странами, что может привести к высокой напряженности внутри НАТО. Из-за прочных торговых связей у Турции обостряются отношения с США, заключили в издании.

Американский заместитель министра торговли Мэттью Аксельрод отметил, что стране нужна помощь турецкого руководства, чтобы остановить поток технологий в Россию. По его словам, через Турцию на российскую территорию завозят процессоры и карты памяти из США.

Из-за геополитических разногласий мировая торговля разделилась на блоки , сообщил Международный валютный фонд. По мнению его представителей, сегментирование экономики вызвало рост ограничений на поставки товаров и услуг.

В 2023 году их число достигло примерно трех тысяч. По информации МВФ, всего образовалось три блока: опирающийся на США, опирающийся на Китай, а также блок несвязанных стран.