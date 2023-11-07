США приостановят действие обязательств по ДОВСЕ

По словам Салливана, выход России из ДОВСЕ в сочетании с продолжающимся конфликтом на Украине коренным образом изменил обстоятельства, необходимые для согласия стран на обязательность требований договора.

«В свете этого фундаментального изменения обстоятельств Соединенные Штаты приостанавливают действие всех обязательств по ДОВСЕ между собой и любым другим государством-участником, начиная с 7 декабря», - сказал советник президента США по нацбезопасности.

Он добавил, что это решение США приняли после координации с союзниками по НАТО, многие из которых участвуют в ДОВСЕ. Ряд партнеров Соединенных Штатов по этому соглашению, не входящих в Североатлантический альянс, тоже поддержал намерения страны приостановить выполнение обязательств, указал Салливан.

Советник президента США пояснил, что временное прекращение следования принципам ДОВСЕ укрепит сдерживание и обороноспособность НАТО. Это произойдет благодаря снятию ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения, подытожил Салливан.

Россия окончательно вышла из ДОВСЕ в полночь 7 ноября.

НАТО осудил РФ за прекращение действия договора. Страны военного блока объявили, что тоже планируют выйти из соглашения.