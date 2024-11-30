30 ноября 2024, 23:39

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией

Pxhere
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Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

Там заявили, что антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили ключевые принципы партнерства между двумя государствами. Оно было основано на приверженности демократии, верховенству закона, усилиям по борьбе с коррупцией, уважению основных свобод и прав человека.

«В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», - заявили в Госдепе.

США выразили сожаление из-за решения Грузии приостановить вопрос о вступлении в Евросоюз. Американские власти осудили чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее сообщила, что не сложит свои полномочия после истечения срока мандата. Лидер республики заявила о «нелегитимности» парламента.

Грузия США
30 ноября 2024, 23:20
Демонстранты подожгли здание парламента в Тбилиси
Unsplash
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Демонстранты на акции протеста забросали петардами здание парламента в Тбилиси. В одном из помещений начался пожар, сообщил корреспондент РИА «Новости».

По его информации, речь идет о небольшом возгорании. Протестующие продолжают кидать в окна парламента петарды.

Кроме того, в сторону полицейских, охраняющих парламент по периметру, демонстранты запустили несколько фейерверков.

Акции протеста вечером 30 ноября проходят в двух точках в Тбилиси - у здания парламента на площади Руставели и у правительства. Движение на центральном проспекте столицы перекрыто, власти мобилизовали полицию и спецназ.

Протесты в Грузии начались в четверг, 28 ноября, вскоре после того, как премьер страны сообщил о замораживании переговоров по вступлению в Евросоюз. На фоне массовых протестов президент страны Саломе Зурабишвили заявила , что не намерена уходить в отставку до появления «легитимного парламента».

Грузия Пожары Протесты Полиция
30 ноября 2024, 22:45
«Главный ударный кулак морских сил». Военные корабли НАТО прибыли в Эстонию
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Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Визит военных кораблей Североатлантического альянса начался еще в пятницу, 29 ноября. Первым в Старом порту Таллинна ошвартовался британский фрегат HMS Iron Duke.

Утром следующего дня в тот же порт прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison и флагман группы норвежский штабной корабль HNoMS Maud.

Коммодор Иво Вярк, главком эстонских военно-морских сил, назвал первую постоянную военно-морскую группу НАТО «главным ударным кулаком морских сил альянса».

Корабли той же группы заходили в Эстонию и в апреле 2023 года. Они приняли участие в военно-морских учениях.

Ранее флаг России появился в небе над страной НАТО. Небо раскрасили французские пилоты.

Корабли НАТО Эстония
30 ноября 2024, 20:58
Протестующие в Тбилиси забросали спецназ петардами
Unsplash
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Участники митинга оппозиции у парламента в Тбилиси стали метать петарды в строй грузинского спецназа. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

За строем спецназа выехал грузовик с водометом. Машина находится на расстоянии 10-20 метров от демонстрантов.

Оппозиционеры 30 ноября заполонили площадь перед парламентом и проезжую часть проспекта Руставели. Полиция перекрыла движение авто. Митингующие бьют по ограде у лицевой части здания и бросают за преграду петарды.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит свои полномочия и назвала парламент «нелегитимным». Выборы президента Грузии назначили на 14 декабря, инаугурацию - на 29-е число. Впервые в республике главу государства будет выбирать коллегия из 300 человек.

Грузия Спецназ Митинги
30 ноября 2024, 20:50
В Грузии заявили о попытке насильственного захвата власти
Unsplash
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Антиправительственные митинги у здания парламента в Тбилиси говорят о попытке насильственного захвата власти. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии (СГБ), ее заявление опубликовал журнал Tabula.

«В ходе нынешних акций в парламенте Грузии определенные группы людей пытаются организовать провокации, направленные на разработку деструктивных и насильственных сценариев», - подчеркнули в СГБ.

Спецслужбы организовали расследование по статье «Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя в Грузии». Демонстрантов призвали не вестись на провокации. Также митингующим напомнили о наказании в виде лишения свободы на срок до восьми лет по указанной статье.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе исключил сценарий украинского Майдана в стране. По его словам, радикалы регулярно пытаются найти повод для беспорядков.

Грузия Беспорядки Митинги Выборы президента Грузии 2024

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