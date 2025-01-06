США приняли неожиданное решение по Сирии

Семилетнего мальчика, заблудившегося в кишащем львами парке в Зимбабве, нашли живым и невредимым спустя пять дней после пропажи. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Семилетний Тинотенда Пуду вышел из своего дома 27 декабря и отправился в национальный парк Матусадона, не подозревая о его опасностях. По некоторым данным, в этом районе Зимбабве обитают более 40 львов, слоны, зебры и крокодилы.

После того, как мальчик не вернулся домой, местные рейнджеры, члены общины и полиция республики начали совместную поисковую операцию, в ходе которой 30 декабря спасатели обнаружили следы ног Тинотенды, а на следующий день нашли его самого.

Представитель местного управления по охране парков и дикой природы страны отметил, что по оценкам специалистов, ребенок прошел около 50 километров по национальному парку, полному львов, от своей деревни до места, где его нашли.

«Все это время он питался дикими фруктами и выкапывал небольшую ямку вдоль берега реки, чтобы получить доступ грунтовым водам для питья, - этот метод используется в районах, подверженных засухе», - рассказал представитель парка журналистам.

После спасения Тинотенду доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

«Мы безмерно благодарны отважным рейнджерам парка, неутомимому сообществу Ньяминьями, которые каждый день били в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал их звук и смог вернуться домой, и всем, кто присоединился к поискам. И прежде всего, мы благодарим Бога за то, что он оберегал Тинотенду и благополучно вернул его домой. Это подтверждение силы единства, надежды, молитвы и несгибаемости», - написала в соцсети Х член парламента Зимбабве Мутса Муромбедзи.

Ранее в джунглях Колумбии живыми нашли четверых детей через месяц после крушения самолета, на котором дети летели со своей матерью. Самому младшему ребенку на тот момент было всего 11 месяцев.