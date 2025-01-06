06 января 2025, 23:59

США приняли неожиданное решение по Сирии

Unsplash
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Американские власти сняли санкции в отношении ряда финансовых операций с новыми сирийскими властями. Смягчены условия операций по денежным переводам, соответствующую информацию распространила пресс-служба Минфина США на официальном сайте ведомства.

Министерство выдало генеральную лицензию, которая позволяет определенные транзакции с новым сирийским правительством. Документ разрешает и некоторые продажи энергоносителей.

«Конец жестокого и репрессивного правления Башара Асада дает Сирии и ее народу уникальную возможность восстановиться. В этот переходный период министерство финансов продолжит поддерживать гуманитарную помощь и ответственное управление в Сирии», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Оппозиционные правительству Башара Асада боевики взяли власть в Сирии 8 декабря. Уже в январе страну посетили главы МИД Германии и Франции Анналена Бербок и Жан-Ноэль Барро. Немецкое издание Tagesschau позднее объяснило визит Бербок конкуренцией с Россией.

США Сирия Санкции Захват власти в Сирии
07 января 2025, 01:06
Семилетний мальчик пять дней выживал в кишащем львами парке в Зимбабве
РИА «Новости»
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Семилетнего мальчика, заблудившегося в кишащем львами парке в Зимбабве, нашли живым и невредимым спустя пять дней после пропажи. Об этом сообщил британский телеканал Sky News.

Семилетний Тинотенда Пуду вышел из своего дома 27 декабря и отправился в национальный парк Матусадона, не подозревая о его опасностях. По некоторым данным, в этом районе Зимбабве обитают более 40 львов, слоны, зебры и крокодилы.

После того, как мальчик не вернулся домой, местные рейнджеры, члены общины и полиция республики начали совместную поисковую операцию, в ходе которой 30 декабря спасатели обнаружили следы ног Тинотенды, а на следующий день нашли его самого.

Представитель местного управления по охране парков и дикой природы страны отметил, что по оценкам специалистов, ребенок прошел около 50 километров по национальному парку, полному львов, от своей деревни до места, где его нашли.

«Все это время он питался дикими фруктами и выкапывал небольшую ямку вдоль берега реки, чтобы получить доступ грунтовым водам для питья, - этот метод используется в районах, подверженных засухе», - рассказал представитель парка журналистам.

После спасения Тинотенду доставили в больницу для прохождения медицинского обследования.

«Мы безмерно благодарны отважным рейнджерам парка, неутомимому сообществу Ньяминьями, которые каждый день били в ночные барабаны, чтобы мальчик услышал их звук и смог вернуться домой, и всем, кто присоединился к поискам. И прежде всего, мы благодарим Бога за то, что он оберегал Тинотенду и благополучно вернул его домой. Это подтверждение силы единства, надежды, молитвы и несгибаемости», - написала в соцсети Х член парламента Зимбабве Мутса Муромбедзи.

Ранее в джунглях Колумбии живыми нашли четверых детей через месяц после крушения самолета, на котором дети летели со своей матерью. Самому младшему ребенку на тот момент было всего 11 месяцев.

Спасатели Природа Африка Дети Больницы Животные Парки
06 января 2025, 23:17
Хуситы атаковали американский авианосец USS Harry Truman
РИА «Новости»
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Йеменские хуситы заявили об успешной атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море и на военные объекты Израиля в Яффе и Ашкелоне. Об этом сообщил телеканал Al Masirah.

По данным вооруженных сил Йемена, американский корабль атаковали двумя крылатыми ракетами и четырьмя БПЛА. При этом операцию против авианосца провели, пока он готовился нанести масштабный авианалет на Йемен. Удары по объектам в Израиле так же были произведены с применением беспилотников.

«Мы проводим наши операции в поддержку палестинского сопротивления. Мы будем продолжать их до тех пор, пока не прекратится агрессия в секторе Газа и пока не будет снята осада», - заявили в вооруженных силах Йемена.

Ранее военные подразделения хуситов уничтожили американский беспилотник MQ-9 Reaper. Это уже 13-й БПЛАтакого типа, который йеменские военные уничтожили с осени 2023 года.

США Израиль Ракеты Беспилотники Военные Корабли Палестина Йемен
06 января 2025, 22:31
Трамп вновь заговорил об объединении с Канадой после заявления Трюдо
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении оставить эту должность вновь призвал Канаду стать 51-м штатом США, чтобы улучшить взаимоотношения раз и навсегда. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«Множество канадцев с радостью приняли мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут страдать от громадного дефицита в торговле [между двумя странами] и давать постоянные субсидии, которые нужны Канаде, чтобы оставаться на плаву. Джастин Трюдо это понимал и подал заявление об отставке», - написал избранный президент США.

Также он отметил, что объединение стран могло бы устранить некоторые торговые пошлины и снизить налоги. Кроме этого, Трамп посулил гражданам Канады защиту от угрозы со стороны российских и китайских кораблей, которые окружают страну.

«Что за великим народом мы были бы вместе!» - подвел итог лидер США.

Это уже второе предложение Трампа по объединению. В декабре, поздравляя канадцев с Рождеством, он уже высказывал подобную мысль, пообещав значительное снижение налогов в стране.

Сегодня, 6 декабря, Джастин Трюдо заявил, что решил уйти со своего поста. Но произойдет это не раньше, чем будет избран новый руководитель правящей Либеральной партии.

США Отставки Канада Корабли Соцсети Налоги Торговля Дональд Трамп Пошлины
06 января 2025, 22:25
Молдавия резко отреагировала на заявление России по газу для Приднестровья
Unsplash
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Молдавские власти вызвали представителя посольства России для разъяснений заявления о ситуации с газом в Приднестровье. Об этом сообщило РИА «Новости».

Внешнеполитическое ведомство Молдавии призвало российскую сторону прекратить усложняющие ситуацию в регионе действия. В связи с этим представителя России вызвали в молдавский МИД.

Недовольство Молдавии вызвало заявление МИД РФ, опубликованное в официальном Telegram-канале ведомства. Дипломаты отметили, что с тревогой следят за ухудшением ситуации в Приднестровье и возложили ответственность за создание кризиса в регионе на Молдавию и коллективный Запад.

Как добавило агентство Reuters , премьер-министр Молдавии Дорин Речан на брифинге заявил, что в Приднестровье начались и перебои с водоснабжением. Он также обвинил российскую сторону в попытке создать нестабильность в регионе.

Приднестровские власти 11 декабря ввели чрезвычайное положение в связи с энергокризисом. С 3 января здесь начались веерные отключения электроэнергии. К 6 января без газа остались более 51 тысячи домохозяйств, из-за кризиса ночное освещение улиц в республике отключили.

Газ Молдавия Россия Кризис Приднестровье

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