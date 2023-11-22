США применят на Тайване «украинский сценарий»

Он назвал украинский конфликт прокси-войной США с Россией. Эта кампания, по словам писателя, стала источником новых контрактов для оборонной промышленности после вывода войск из Афганистана. Брайан Робертсон предупредил, что теперь внешнеполитическое ведомство добудет новые заказы в Азии. Оно спровоцирует столкновение между Китаем и Тайванем по тому же сценарию, что и в Европе.

«Воинственная риторика, провокационные военные маневры, окружение и экономическая война сопровождают вооружение Тайваня, очевидного средства для новой прокси-войны в украинском стиле», - заявил автор статьи.

Еще одним рынком сбыта американской военной продукции Брайан Робертсон назвал Ближний Восток. Белый дом уже запросил дополнительные 14 миллиардов долларов на вооружения для Израиля.

Отправки оружия и боеприпасов на Украину не скажутся на собственной безопасности США , заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. По его словам, военные наладили тесное сотрудничество с оборонной промышленностью.