13 марта 2024, 10:39

США пригрозили российским журналистам в Латинской Америке

РИА «Новости»
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Отчет Южного командования Минобороны США, в котором работа российских журналистов в Латинской Америке рассматривалась как «подрывная», является угрозой представителям СМИ. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировал Sputnik.

«Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам», - подчеркнула дипломат.

По ее мнению, представители силовых ведомств США не должны заниматься такими вопросами.

Ранее аналитический центр Atlantic Council заявил, что российские СМИ, в том числе Sputnik и RT, имеют влияние в Латинской Америке. Это представляет угрозу интересам США в регионе.

Весной 2023 года Южное командование Минобороны США запросило у конгресса дополнительное финансирование, чтобы остановить распространение влияния RT и Sputnik.

Гонения на российские СМИ усилились в 2016 году, но после начала спецоперации их стали блокировать. Это также коснулось приложений на зарубежных цифровых площадках.

США Работа Запад МИД РФ Латинская Америка
13 марта 2024, 10:19
Шарий решил обратиться к России насчет расследования покушения на него в Испании
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Украинский блогер Анатолий Шарий собирается обратиться за помощью в расследовании якобы совершенного на него покушения к российским правоохранителям. Об этом он сам рассказал в своем Telegram-канале.

«Информация <…> дает мне повод обратиться к специальным службам РФ с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», - указал он.

Блогер уточнил, что готов передать всю полученную им информацию о покушении российским службам.

Анатолий Шарий в социальных сетях 6 марта сообщил, что на его машину в Испании напали. По его словам, их с супругой пытались убить, расстреляв из автомата с глушителем. Он уточнил, что «работал» один киллер. Другой человек якобы следил за автомобилем Шария.

Блогер добавил, что за неделю до этого испанские силовики получили информацию о подготовке покушения , в том числе с фамилиями участников.

Убийства Блогеры Россия Испания
13 марта 2024, 10:07
Финляндия не решила проблему безопасности отчуждением от России — Путин
Global Look Press
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Решение вступить в НАТО не обеспечило Финляндии более высокий уровень безопасности как в отношениях с Россией, так и в целом на территории Европы. Президент Владимир Путин заявил об этом в интервью ведущему программы «Вести недели» Дмитрию Киселеву, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что в последние годы Финляндия и Россия сильно сблизились в бытовом плане. По словам президента, в Хельсинки и приграничных районах стали принимать оплату в рублях и развешивать объявления на русском языке. Владимир Путин сказал, что это могло вызвать недовольство, и политические силы воспользовались ситуацией.

«Вся совокупность этих факторов и привела к этому решению [вступить в НАТО]. Мне кажется, но я на 100% утверждать не могу. Во всяком случае, это точно совершенно никак не улучшает ситуацию с точки зрения безопасности. И в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом», - сказал он.

Владимир Путин объявил, что у границ с Финляндией разместят российские подразделения и средства поражения. Он заявил, что вступление в НАТО не имело смысла с точки зрения обеспечения национальных интересов.

Финляндия Дипломатия Международные отношения Россия НАТО
13 марта 2024, 09:32
Путин указал на бессилие Запада перед единством российского народа
РИА «Новости»
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После начала специальной операции западные страны хотели быстро покончить с Россией, но столкнулись с растущими возможностями Вооруженных сил, устойчивостью финансово-экономической системы государства и единством российского народа. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на телеканале «Россия 1» сказал президент страны Владимир Путин.

По его словам, некоторая часть западных элит не хочет видеть рядом с собой такую большую страну и думает о том, чтобы ее разделить. После начала боевых действий Запад путем санкций и руками украинских националистов хотел покончить с Россией.

«Отсюда и пошел лозунг о необходимости нанесения России стратегического поражения в бою. Но потом пришло осознание, что это является маловероятным, а еще позднее - невозможным. Теперь он в бессилии перед единством русского народа», - сказал Путин.

Глава государства также добавил, что Россия намерена закончить украинский конфликт, а не раскручивать его маховик.

Ранее Путин дал понять западным элитам, что их «бал вампиров» заканчивается.

Россия Запад Владимир Путин
13 марта 2024, 09:26
Макрон, Шольц и Туск обсудят украинский вопрос в Берлине
РИА «Новости»
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Президент Франции Эммануэль Макрон 15 марта отправится в Берлин для встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. Также к ним присоединится польский премьер Дональд Туск, сообщила Politico. Предметом переговоров станет Украина.

По информации издания, в администрацию канцлера Макрон должен прибыть около 12:00 (14:00 по московскому времени). Сначала встреча Шольца с президентом Франции пройдет в двустороннем формате, затем состоится уже трехсторонняя беседа с участием Туска.

Источник Politico обратил внимание, что после этих переговоров не ждут никаких конкретных решений или заявлений. Цель встречи в пятницу - послать сигнал о единстве.

В начале марта Макрон объявлял, что у Франции нет никаких красных линий в вопросе помощи Украине. Высказывания политика подвергли резкой критике, в том числе и партнеры страны по НАТО.

В частности, Шольц и министр обороны Германии Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Также канцлер указал на то, что это не намерены делать и другие страны - участницы альянса.

Помимо этого, он отмечал отсутствие планов ФРГ по передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Германия Эммануэль Макрон Польша Франция Олаф Шольц

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