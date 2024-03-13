США пригрозили российским журналистам в Латинской Америке

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«Это прямая угроза российским средствам массовой информации и российским журналистам», - подчеркнула дипломат.

По ее мнению, представители силовых ведомств США не должны заниматься такими вопросами.

Ранее аналитический центр Atlantic Council заявил, что российские СМИ, в том числе Sputnik и RT, имеют влияние в Латинской Америке. Это представляет угрозу интересам США в регионе.

Весной 2023 года Южное командование Минобороны США запросило у конгресса дополнительное финансирование, чтобы остановить распространение влияния RT и Sputnik.

Гонения на российские СМИ усилились в 2016 году, но после начала спецоперации их стали блокировать. Это также коснулось приложений на зарубежных цифровых площадках.