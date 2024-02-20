США пригрозили России новым пакетом санкций из-за смерти Навального

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Чиновник заявил, что список очередных ограничений опубликуют 23 февраля.

«По указанию президента Байдена мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с Навальным», - уточнил Кирби.

Однако суть анонсированного пакета санкций он не уточнил.

Ранее сообщалось, что МВД России повторно заявило об объявлении розыск брата Алексея Навального Олега. Номер статьи, по которой возбудили дело, в картотеке МВД не указали.

* В России включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.