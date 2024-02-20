20 февраля 2024, 22:11

США пригрозили России новым пакетом санкций из-за смерти Навального

РИА «Новости»
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят о введении новых антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального*. Об этом сообщало агентство Reuters.

Чиновник заявил, что список очередных ограничений опубликуют 23 февраля.

«По указанию президента Байдена мы объявим крупный пакет санкций, чтобы наложить ответственность на Россию за то, что произошло с Навальным», - уточнил Кирби.

Однако суть анонсированного пакета санкций он не уточнил.

Ранее сообщалось, что МВД России повторно заявило об объявлении розыск брата Алексея Навального Олега. Номер статьи, по которой возбудили дело, в картотеке МВД не указали.

* В России включен в список террористов и экстремистов, учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.

США Санкции Россия Алексей Навальный
20 февраля 2024, 23:01
В Испании подтвердили смерть предателя Кузьминова в Аликанте
Unsplash
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Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте — это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте - это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

По словам источников, тело мужчины, найденное изрешеченным пулями на прошлой неделе, принадлежит пилоту, угнавшему в прошлом году военный самолет. По данным газеты, смерть Кузьминова подтвердил и представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Подробности дела не разглашаются.

Вертолеты Испания Полиция
20 февраля 2024, 18:42
Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам»
Unsplash
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Российская дочерняя компания немецкой Siemens ООО «Сименс Мобильность» обратилась в суд с требованием взыскать с ООО «Уральские локомотивы» 1,1 миллиарда рублей. Информация появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Поданное заявление зарегистрировали 16 февраля.

По информации РБК , предприятие, выпускающее электропоезда «Ласточка», принадлежало Siemens и группе «Синара», в которую входят «Уральские локомотивы». По данным в системе СПАРК на 2010 год, владелец - нидерландская Ural Locomotives Holding B.V.

Концерн Siemens объявил об уходе из России 12 мая 2022 года. Вместе с ним в стране прекратила работать Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов. Из-за ухода из России немецкий концерн потерял порядка 600 миллионов евро.

В феврале 2024 года российская структура Siemens получила название ООО «Системс», иностранная компания осталась владельцем 100% акций.

Суд Россия Поезда
20 февраля 2024, 17:46
Токаев поучаствует в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани
РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал поездку в Россию. Он приедет в Казань 21 февраля, сообщила пресс-служба главы республики.

Казахстанский лидер будет участвовать в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира „Игры будущего“», - указали в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта. Атлеты продемонстрируют свое мастерство в видах спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Участие в мероприятии подтвердили несколько стран, в том числе Китай.

Казахстан Белоруссия Киргизия Казань Россия Узбекистан
20 февраля 2024, 17:34
Южная Корея отреагировала на подарок Путина Ким Чен Ыну и напомнила о санкциях
РИА «Новости»
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Власти Южной Кореи отреагировали на подарок президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Презент может нарушать резолюции Совбеза ООН, заявил официальный представитель южнокорейского МИД Им Су Сок, чьи слова привело РИА «Новости».

Ким Чен Ын получил от Путина автомобиль Aurus. Резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу и передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86-89 Гармонизированной системы описания товаров, напомнил дипломат.

«У всех государств-членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи», - подчеркнул Им Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея внимательно следит за сотрудничеством России и КНДР. Официальный представитель МИД напомнил, что взаимодействие должно осуществляться при соблюдении санкционного режима и вносить вклад в мир на Корейском полуострове.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства , что стало свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.

Санкции Россия Южная Корея КНДР Владимир Путин ООН

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