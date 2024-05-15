15 мая 2024, 16:09

США пригрозили Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе из-за России

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Минфин Соединенных Штатов предупредил Raiffeisen Bank International, что его доступ к американской финансовой системе могут ограничить из-за сделок в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Замглавы ведомства Адейемо Уолли заявил, что действия RBI ставят под угрозу национальную безопасность США. Он выразил обеспокоенность по поводу расширения деятельности компании в России.

При этом RBI не увидел риска потери доступа к финансовой системе Соединенных Штатов, сообщили в РБК в банке. Финансовая организация регулярно переписывается с американским Минфином касательно бизнеса в России.

Ранее австрийские власти призвали Raiffeisen не приобретать доли в строительной компании Strabag, так как ее владельца связали с попавшим под санкции бизнесменом Олегом Дерипаской.

США Банки Санкции Россия Бизнес
15 мая 2024, 14:52
Миллиардер Фрэнк Маккорт решил купить TikTok
Unsplash
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Миллиардер Фрэнк Маккорт заявил о намерении приобрести американский бизнес TikTok. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

«Маккорт, магнат недвижимости и бывший владелец Los Angeles Dodgers, заявил, что его инициатива Project Liberty работает над созданием консорциума для покупки американских операций TikTok с инвестиционным банком Guggenheim Securities», - написали журналисты.

Project Liberty намерен сотрудничать с Guggenheim Securities, инвестиционным подразделением Guggenheim Partners, юридической фирмой Kirkland & Ellis и другими игроками. Маккорт решил подать заявку на приобретение TikTok в США через несколько недель после принятия закона, который может заставить китайского владельца платформы совершить продажу.

Указ, подписанный американским президентом Джо Байденом 24 апреля, требует, чтобы компания продала платформу корпорации в течение 270 дней. Ранее сервис TikTok подал в суд на Белый дом из-за возможного запрета работы в стране.

США Суд Законы Бизнес TikTok Джо Байден
15 мая 2024, 13:15
Возможный заговор против правительства начали расследовать в Турции
Unsplash
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Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

Прокуратура Анкары начала расследование возможного заговора против правительства. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

Расследование организовали по статье «Восстания против правительства Турецкой Республики». Она предполагает такие действия, как преступления против безопасности государства и конституционного строя, а также создание организации с целью совершения преступления.

До этого стало известно о волне арестов представителей силовых ведомств Турции, которых заподозрили в членстве в организации «Айхан Бора Каплан», признанной в стране преступной. В связи с этим соратник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Девлет Бахчели сообщил о возможной угрозе переворота.

После новостей о вероятной попытке госпереворота Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и Минюста.

Турция Преступления Реджеп Эрдоган Аресты
15 мая 2024, 09:34
Жительница Тайваня несколько лет прятала останки отца ради его военных выплат
Freepik
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На Тайване местную жительницу заподозрили в том, что она долгое время скрывала смерть отца, чтобы получать его военные выплаты. Полиция нашла в ее доме останки пожилого мужчины, сообщил сайт Hindustan Times.

По данным издания, жительница Гаосюн не пустила в дом специалистов обработать ее жилище от лихорадки денге. За это ей выписали штраф в размере 60 тысяч тайваньских долларов. Вскоре ситуация повторилась - она вновь не позволила инспекторам провести дезинфекцию в своем доме.

После этого представители власти заподозрили неладное, они стали расспрашивать женщину о местонахождении отца. Та утверждала, что пенсионер в доме для престарелых. Затем на допросе женщина заявила, что отца перевез в Китай ее брат. Проверив документы и записи, полиция установила, что отец подозреваемой не выезжал за пределы Тайваня, а ее брат умер 50 лет назад.

В ее доме прошли обыски, во время которых нашли мусорный пакет черного цвета с костями пожилого мужчины.

Отец подозреваемой после 20 лет службы в армии ушел на пенсию. Предположительно, женщина скрывала его смерть, чтобы забирать его выплаты себе.

Пенсия Тайвань
15 мая 2024, 07:49
Израильские военные возмутились из-за плана Нетаньяху по управлению Газой
Global Look Press
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Генералы и члены военного кабинета Израиля выразили недовольство тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не продумал план управления сектором Газа после окончания военных действий в анклаве. Об этом сообщила американская газета New York Times.

Израильские чиновники рассказали изданию, что Израилю в будущем необходимо урегулировать ситуацию с управлением в секторе Газа, но четкого плана у руководства по-прежнему нет.

«Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неспособность разработать и объявить процесс создания альтернативы ХАМАС для управления Газой», - указали в газете.

По мнению источников издания, Израиль «застрял в процессе зачистки» ХАМАС и не может найти или создать альтернативу радикальному палестинскому движению, которое управляет анклавом.

Ранее переговоры израильского руководства с палестинской стороной провалились , и ЦАХАЛ ударил по Рафаху. По данным палестинского минздрава , число жертв в секторе Газа с начала конфликта увеличилось до 34 943 человек.

Израиль Военные Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху

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