США пригрозили Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе из-за России

Замглавы ведомства Адейемо Уолли заявил, что действия RBI ставят под угрозу национальную безопасность США. Он выразил обеспокоенность по поводу расширения деятельности компании в России.

При этом RBI не увидел риска потери доступа к финансовой системе Соединенных Штатов, сообщили в РБК в банке. Финансовая организация регулярно переписывается с американским Минфином касательно бизнеса в России.

Ранее австрийские власти призвали Raiffeisen не приобретать доли в строительной компании Strabag, так как ее владельца связали с попавшим под санкции бизнесменом Олегом Дерипаской.