31 октября 2023, 19:25

США пригрозили принять меры из-за ударов по американским военным на Ближнем Востоке

Pxhere
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Соединенные Штаты потребовали прекратить удары по их силам на Ближнем Востоке. В противном случае США примут ответные меры, завил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы продолжим защищать силы и граждан США в регионе. В последние дни наши военные неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок», - сказал Остин.

Он добавил, что «неприемлемые поддерживаемые Ираном атаки» должны прекратиться. Иначе Соединенные Штаты примут дополнительные меры. Глава Пентагона отметил, что по указу американского президента Джо Байдена уже были нанесены ответные удары по объектам в восточной части Сирии.

Ранее США атаковали два связанных с Ираном объекта на территории Сирии, объяснив это самообороной. Однако по мнению некоторых экспертов, это действие было большой ошибкой, подталкивающей к войне с Ираном. Более того, есть предположение, что именно американцы ошибочно спланировали действия Израиля против ХАМАС , «Хезболлы».

США Иран Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 19:02
МИД России назвал неприемлемыми атаки Израиля по территории Сирии
Unsplash
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Удары израильской армии по территории Сирии недопустимы. Из-за эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем ситуация на Ближнем Востоке может оказаться взрывоопасной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в разговоре с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщила пресс-служба МИД.

В переговорах дипломаты затронули тему противостояния палестинского движения ХАМАС и Израиля. Лавров напомнил об участившихся атаках территории Сирии со стороны ЦАХАЛ на фоне военной операции в секторе Газа и заявил о необходимости немедленно остановить кровопролитие в анклаве. Кроме того, российский дипломат обратил внимание на гуманитарные проблемы в регионе.

«Министры подтвердили приверженность добросовестному выполнению решений Совета Безопасности ООН по сирийскому урегулированию на основе уважения суверенитета и территориальной целостности САР», - отметили в пресс-службе.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом вопрос урегулирования ситуации в секторе Газа. Дипломаты подтвердили необходимость остановки боевых действий в регионе для защиты мирного населения.

Израиль Сирия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 19:00
Более 100 физлиц войдут в новый пакет антироссийских санкций ЕС — СМИ
unsplash.com
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Очередной пакет антироссийских санкций Евросоюза подразумевает торговые ограничения на 5,3 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным издания, в список ограничений войдут более 100 физических и 40 юридических лиц. Новые санкции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и ряд технологий, которые можно использовать в военных целях.

Евросоюз также рассматривает возможность запретить импорт обработанных материалов, товаров транспортного назначения, алмазов, а также алюминиевой и строительной продукции. Кроме того, ЕС намерен ограничить выдачу лицензий на программное обеспечение.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что своим нежеланием вводить санкции против России государство усилило свою международную репутацию. Он напомнил, что Сербия является единственной страной в Европе, которая почти два года не присоединяется к антироссийским санкциям.

Санкции Россия Евросоюз
31 октября 2023, 18:48
Около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября — СМИ
Pxhere
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Свыше 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в еврейском государстве.

«По меньшей мере две бронетанковая и пехотная дивизии, что составляет более 20 тысяч израильских военных, вошли в сектор Газа», - передало издание.

Также, по данным собеседников СМИ, израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.

Израиль начал ожесточенные бои в секторе Газа. Два дня назад ЦАХАЛ распространил на севере Газы листовки, в которых заявлял, что этот район небезопасен, поскольку является зоной боевых действий, и призывал палестинцев двигаться на юг.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, с начала войны в результате израильских бомбардировок было убито более 7,7 тысячи палестинцев.

Сектор Газа стал кладбищем для детей - число погибших несовершеннолетних в регионе превысило 3,4 тысячи, сообщил ранее официальный представитель Детского фонда ООН Джеймс Элдер.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 18:20
«Россия не намерена нападать». США напрасно разворачивали военные базы в Восточной Европе
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Усиление американского военного контингента в Восточной Европе оказалось бессмысленным, потому что Россия не планировала нападать на эти государства. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

Он опроверг наличие угрозы для Польши и Прибалтики со стороны России. Кроме того, эксперт пожаловался на ухудшение положения американской армии.

«Большая часть ее (армии США. - Прим. ред.) боевой мощи бессмысленно развернута в Польше, Румынии и странах Балтии для защиты от России, которая не имеет ни малейшего намерения нападать на Восточную Европу», - подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, сейчас США не могут поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков, как это было в 1991 году.

Ранее американские СМИ назвали российскую армию лучшей в мире. Второе место в рейтинге заняла армия самих США. «бронзу» получил Китай, а на четвертой и пятой строчке списка оказались Израиль и Южная Корея.

США Пентагон Европа Россия Армия

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