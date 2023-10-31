США пригрозили принять меры из-за ударов по американским военным на Ближнем Востоке

«Мы продолжим защищать силы и граждан США в регионе. В последние дни наши военные неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок», - сказал Остин.

Он добавил, что «неприемлемые поддерживаемые Ираном атаки» должны прекратиться. Иначе Соединенные Штаты примут дополнительные меры. Глава Пентагона отметил, что по указу американского президента Джо Байдена уже были нанесены ответные удары по объектам в восточной части Сирии.

Ранее США атаковали два связанных с Ираном объекта на территории Сирии, объяснив это самообороной. Однако по мнению некоторых экспертов, это действие было большой ошибкой, подталкивающей к войне с Ираном. Более того, есть предположение, что именно американцы ошибочно спланировали действия Израиля против ХАМАС , «Хезболлы».