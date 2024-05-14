США пригрозили персональными санкциями властям Грузии

Представитель Госдепа заявил, что если Грузия считает Штаты противником, то следует пересмотреть финансовую помощь этой стране.

«Если закон останется в том виде, что сейчас, и не будет в соответствии стандартам ЕС, мы увидим подрыв демократии и насилие против мирных демонстрантов, естественно, со стороны США будут определенные ограничения», - заявил О’Брайен.

Он добавил, что в первую очередь это будут финансовые и персональные ограничения для руководства страны и членов их семей.

Парламент Грузии во вторник окончательно принял закон об иноагентах. За его принятие выступили 84 депутата, 30 человек высказались против.

США введут санкции против властей Грузии, если принятый парламентом закон об иноагентах останется в прежнем виде, а руководство страны продолжит нападки на западных партнеров. Об этом на брифинге в Тбилиси заявил глава управления по координации санкций Госдепа США Джим О’Брайен, его процитировало РИА «Новости».