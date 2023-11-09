09 ноября 2023, 06:32

США пригрозили не возвращать России замороженные активы

РИА «Новости»
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Коллективный Запад не вернет России заблокированные на зарубежных счетах активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока она не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен назвал это рычагом влияния, сообщил ТАСС.

Коллективный Запад не вернет России заблокированные на зарубежных счетах активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока она не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен назвал это рычагом влияния, сообщил ТАСС.

«Иммобилизованные активы России в размере порядка 300 миллиардов долларов не будут возвращены, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», - сказал он.

Такую позицию, по словам Джеймса О’Брайена, подтвердили президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7. Представитель Госдепа заявил, что если американцы прекратят помогать киевскому режиму, Китай воспримет это как слабость и, возможно, применит силу на Тайване.

Профильный комитет палаты представителей конгресса одобрил законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконно. Россия оспорит такое решение и примет ответные меры.

США Россия Деньги
09 ноября 2023, 05:17
Сирийцы вступили в бой с американскими военными на берегу Ефрата
flickr.com
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Сирийские бойцы вступили в перестрелку с военнослужащими США. Бой идет в 420 километрах от Дамаска, к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.

«Происходят столкновения между американскими войсками и СДС (силами демократической Сирии - прим. ред.), к востоку от Евфрата, а также между сирийской армией и ее союзниками на оси сопротивления из их контрольных точек к западу от Евфрата», - уточнили журналисты.

По данным телеканала, обе стороны используют крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия. Кроме того, сирийские бойцы обстреляли полевую базу США Аль-Омар шестью ракетами.

Также источник телеканала сообщил, что еще одна американская полевая база Аль-Омар, расположенная к востоку от Дейр-эз-Зор, была обстреляна шестью ракетами.

В конце октября глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил принять меры в ответ на удары по американским военным базам на Ближнем Востоке.

США Израиль Сирия Конфликт Израиля и Палестины Палестина
09 ноября 2023, 04:51
«До них дошло». США ошиблись, поставив на Зеленского
РИА «Новости»
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Власти США поняли, что не смогут одержать победу на Украине, и теперь будут подталкивать президента страны Владимира Зеленского к альтернативным способам завершения конфликта. Такое мнение выразил заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По этой причине на Украине в ближайшие месяцы стоит ожидать снижения активности боевых действий, считает эксперт. Джиральди добавил, что Зеленского можно считать «центром коррупции» на Украине, и он совсем не подходит на роль борца за свободу, которую ему отвели в Вашингтоне.

«В конце концов, он юморист, актер. Он далеко не политический тяжеловес, и я думаю что теперь это дошло даже до членов конгресса, которые обычно плоховато понимают такие вещи», - заявил аналитик.

Ранее обозреватель Тед Снайдер написал, что конфликт на Украине продлится еще около двух месяцев. По мнению журналиста, на Владимира Зеленского оказывается серьезное давление, как внутри страны, так и со стороны «западных партнеров», которое в итоге заставит его пойти на переговоры.

США Владимир Зеленский Украина
09 ноября 2023, 04:40
Сооснователя Apple Стива Возняка госпитализировали
Википедия
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Сооснователь компании Apple Стив Возняк попал в одну из больниц в Мехико. О его госпитализации сообщила газета El País.

Сооснователь компании Apple Стив Возняк попал в одну из больниц в Мехико. О его госпитализации сообщила газета El País.

По информации журналистов, 73-летнего сооснователя компании отправили к врачам после выступления на Всемирном бизнес-форуме. Как уточнил портал TMZ со ссылкой на источники, Возняк после своей речи сказал жене, что ему стало плохо. Затем уже супруга бизнесмена заметила признаки, которые вызвали у нее беспокойства. Она в итоге настояла на госпитализации мужа.

Сейчас, как отметили авторы публикации, предприниматель находится в отделении неотложной помощи. Медики продолжают проводить все необходимые обследования.

Американскую корпорацию Apple основали в 1976 году. Компанию создал Стив Джобс вместе со Стивом Возняком и Рональдом Уэйном.

Больницы Apple
09 ноября 2023, 03:43
Взрыв прогремел в Днепропетровске на Украине
РИА «Новости»
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Жители Днепропетровска услышали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Незадолго до взрывов в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Также сирены сработали в Кировоградской и Николаевской областях. Всех жителей этих регионов попросили пройти в ближайшие укрытия.

Взрывы Украина

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