Коллективный Запад не вернет России заблокированные на зарубежных счетах активы на сумму около 300 миллиардов долларов, пока она не компенсирует последствия спецоперации на Украине. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен назвал это рычагом влияния, сообщил ТАСС.

«Иммобилизованные активы России в размере порядка 300 миллиардов долларов не будут возвращены, пока она действительно не заплатит. Так что у нас имеется рычаг влияния в этом обсуждении», - сказал он.

Такую позицию, по словам Джеймса О’Брайена, подтвердили президент США Джо Байден и другие лидеры стран G7. Представитель Госдепа заявил, что если американцы прекратят помогать киевскому режиму, Китай воспримет это как слабость и, возможно, применит силу на Тайване.

Профильный комитет палаты представителей конгресса одобрил законопроект о конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это незаконно. Россия оспорит такое решение и примет ответные меры.