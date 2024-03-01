01 марта 2024, 10:26

США пригрозили Китаю жестким ответом на дешевый экспорт

РИА «Новости»
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Американские власти жестко ответят, если Китай попытается справиться с проблемой избыточных промышленных мощностей с помощью дешевого экспорта. С такой угрозой выступил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, его процитировала газета Financial Times.

По словам замглавы американского Минфина, политика КНР ориентирована не на спрос, а на предложение. Избыток производства в Китае бьет по мировым рынкам, отметил Шамбо.

Он заявил, что демпинг со стороны Китая не пройдет. Шамбо подразумевал новые ограничения на импорт.

«Остальной мир отреагирует <…> в новом антикитайском ключе», - пригрозил заместитель министра.

Больше всего на Западе беспокоятся из-за сектора чистой энергии: электромобилей, солнечных батарей и литийионных аккумуляторов. По данным Bloomberg , к 2027 году КНР захватит 69% рынка литийионных батарей, у США же останется 10%, а у Германии - 7%. По выпуску и продажам электрокаров Китай уже лидирует.

Ранее президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении автопроизводителей из КНР. Глава государства заподозрил их в сборе и передаче данных об американцах.

США Экспорт Китай
01 марта 2024, 10:57
Каллас отказалась называть Путина президентом России
Global Look Press
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Глава эстонского правительства Кая Каллас ответила на вопрос о возможном признании результатов будущих президентских выборов. В этом контексте она упомянула Владимира Путина, отказавшись называть его президентом. Слова прибалтийского политика передал ERR.

«Быть может, вы найдете мои высказывания, в которых я называю Путина президентом России. По-моему, я всегда говорю только „Путин, да Путин“. Никакой титул я не добавляла и добавлять не собираюсь», - пояснила Каллас.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. МВД России в середине февраля объявило ее в розыск. В отношении Каллас возбудили дело об уничтожении памятников советским солдатам.

В министерстве иностранных дел России заявили, что это «только начало». В ведомстве указали, что за совершенные преступления придется отвечать.

Россия Эстония Владимир Путин
01 марта 2024, 10:45
Повод доказать свою независимость. Захарова обратилась к немецким СМИ
РИА «Новости»
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В интернет попала информация об обсуждении немецкими офицерами удара по Крымскому мосту. Представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам добиться комментария министра иностранных дел Германии Анналены Бербок по этому поводу. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

«Интересно, что на этот счет думает Анналена Бербок? У немецкой прессы появился хороший повод доказать свою независимость и задать ей вопросы», - заявила Мария Захарова.

С тем же пожеланием она обратилась к российским СМИ. Мария Захарова заявила, что этот скандал стал новой темой для обращения в посольство Германии.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о существовании аудиозаписи разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. По ее словам, они обсуждали удары по Крымскому мосту, участие американских и британских военных в конфликте на Украине.

Германия отказалась передавать украинской армии ракеты Taurus из опасений стать одной из сторон конфликта. Аналитик Фабиан Хоффманн заявил, что дело не в присоединении к боевым действиям, а в недоверии военным.

Германия Журналистика Мария Захарова МИД РФ
01 марта 2024, 10:28
Более 40 человек погибли при пожаре в ресторане в Бангладеш
Freepik
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В столице Бангладеш Дакке порядка 43 человек погибли при пожаре в ресторане. Жертв может быть больше. Об этом сообщило издание Daily Bangladesh.

«На данный момент в результате пожара погибли 43 человека и еще 12 получили ранения», - заявила министр здравоохранения Бангладеш Саманта Лал Сен.

Врачи уточнили, что 14 человек находятся на лечении в больнице Медицинского колледжа Дакки, а еще восемь человек, получившие ранения, - в ожоговом отделении Шейх Хасина.

По информации издания, пламя вспыхнуло на втором этаже семиэтажного торгового центра. Однако спустя примерно два часа спасателям удалось локализовать пожар. На местое происшествия работало 13 подразделений пожарных.

Ранее охвативший более 300 гектаров земли в Техасе пожар перекинулся на Оклахому.

Спасатели Пожары Рестораны
01 марта 2024, 10:18
Симоньян узнала об обсуждении офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту
РИА «Новости»
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В распоряжении главреда RT Маргариты Симоньян появилась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Об этом журналист сообщила в своем Telegram-канале.

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда [канцлер Германии] Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте», - отметила она.

По словам Симоньян, на этой записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждали, как они будут бомбить Крымский мост. Еще одним занимающим их вопросом было то, как бы сделать это так, чтобы канцлер Германии мог продолжать утверждать, что ФРГ в конфликте не участвует.

«Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно. Сорок минут пленительного аудио», - добавила главред RT.

В связи с этим она решила обратиться с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, МИД Германии и лично канцлеру Шольцу.

«Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз?» - поинтересовалась журналист.

Ответ на запрос, добавила Симоньян, хотелось бы увидеть уже сегодня к обеду.

«А то мало ли что завтра», - заключила она.

Германия Крымский мост НАТО

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