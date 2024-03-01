США пригрозили Китаю жестким ответом на дешевый экспорт

По словам замглавы американского Минфина, политика КНР ориентирована не на спрос, а на предложение. Избыток производства в Китае бьет по мировым рынкам, отметил Шамбо.

Он заявил, что демпинг со стороны Китая не пройдет. Шамбо подразумевал новые ограничения на импорт.

«Остальной мир отреагирует <…> в новом антикитайском ключе», - пригрозил заместитель министра.

Больше всего на Западе беспокоятся из-за сектора чистой энергии: электромобилей, солнечных батарей и литийионных аккумуляторов. По данным Bloomberg , к 2027 году КНР захватит 69% рынка литийионных батарей, у США же останется 10%, а у Германии - 7%. По выпуску и продажам электрокаров Китай уже лидирует.

Ранее президент США Джо Байден инициировал расследование в отношении автопроизводителей из КНР. Глава государства заподозрил их в сборе и передаче данных об американцах.