США пригласили Россию на саммит в Сан-Франциско

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров», - указал он.

По его словам, США собираются действовать «в соответствии с духом и принципами АТЭС» и с американскими законами. В частности, речь идет об учете санкций, пояснил Мюррей.

В начале ноября организаторы саммита АТЭС обещали обеспечить участие представителей всех стран, в том числе России. Кто именно при учете санкций войдет в делегацию от РФ, они не уточили.

Саммит АТЭС состоится с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как уточнил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России, Соединенные Штаты не пригласят президента Владимира Путина. Представитель дипведомства Мария Захарова призвала стороны соблюдать свои обязательства в рамках АТЭС.