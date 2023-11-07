07 ноября 2023, 09:04

США пригласили Россию на саммит в Сан-Франциско

Pxhere
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Белый дом передал приглашение на саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе России. Об этом сообщил старшее должностное лицо США в АТЭС Мэтт Мюррей. Его процитировал ТАСС.

«Соединенные Штаты пригласили все экономики-участницы на встречу лидеров», - указал он.

По его словам, США собираются действовать «в соответствии с духом и принципами АТЭС» и с американскими законами. В частности, речь идет об учете санкций, пояснил Мюррей.

В начале ноября организаторы саммита АТЭС обещали обеспечить участие представителей всех стран, в том числе России. Кто именно при учете санкций войдет в делегацию от РФ, они не уточили.

Саммит АТЭС состоится с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. Как уточнил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России, Соединенные Штаты не пригласят президента Владимира Путина. Представитель дипведомства Мария Захарова призвала стороны соблюдать свои обязательства в рамках АТЭС.

Саммиты США Россия
07 ноября 2023, 10:29
Израиль пообещал обеспечить безопасность в секторе Газа после наземной операции
Unsplash
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Правительство Израиля по завершении операции в секторе Газа возьмет на себя ответственность за обеспечение безопасности на его территории. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что сторонники палестинского движения ХАМАС не должны руководить анклавом. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Думаю, что Израиль в течение неопределенного периода времени будет нести общую ответственность за безопасность. Мы видели, что происходит, когда у нас ее нет», - сказал он.

Биньямин Нетаньяху заявил, что без контроля со стороны Израиля произошла вспышка террора в масштабах, которые никто не мог себе представить. В дальнейшем, по мнению премьер-министра, анклавом должны руководить силы, не связанные с ХАМАС и не желающие продолжать политику этого движения.

Он выступил против полного прекращения или временной приостановки огня в секторе Газа. Биньямин Нетаньяху заявил, что только применение силы заставит боевиков отпустить на свободу 241 заложника.

Гуманитарные грузы , по его словам, доставят во время непродолжительных тактических пауз.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что жителей сектора Газа не станут эвакуировать. Им поставят гуманитарную помощь.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
07 ноября 2023, 10:27
Глава МИД Турции отказался от объятий с Блинкеном
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном в качестве ответа на невежливость, которую до этого проявил глава американской дипломатии. Об этом сообщила газета Hürriyet.

Когда машина Блинкена подъехала к зданию министерства иностранных дел Турции, Фидан вышел из авто и встал перед дверью МИД. В издании уточнили, что так встречают каждого приезжающего министра. Блинкен разговаривал по телефону в этот момент и не вышел из машины. В результате Фидан вернулся в здание.

«Фидан приветствовал Блинкена, проявившего недостаток дипломатической вежливости, и отклонил попытку госсекретаря США обнять его», - добавили в газете.

Встреча Фидана и Блинкена прошла в понедельник, 6 ноября, в Анкаре. После рукопожатия американский госсекретарь попытался обнять турецкого министра. Однако в этот момент Фидан отстранился и сделал шаг назад.

По данным газеты Sabah , Блинкена шокировала реакция дипломата после неудачной попытки объятий. Авторы материала заявили, что турецкая делегация превратили визит госсекретаря США в один большой конфуз.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отказался от объятий с госсекретарем США Энтони Блинкеном в качестве ответа на невежливость, которую до этого проявил глава американской дипломатии. Об этом сообщила газета Hürriyet.

США Турция
07 ноября 2023, 10:15
Зависимость от ядерного топлива России назвали угрозой нацбезопасности США
РИА «Новости»
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США продолжают быть зависимыми от российского ядерного топлива, что вызывает серьезную озабоченность главы американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф. В интервью Financial Times она назвала это критической угрозой для национальной безопасности Штатов.

«Очень важно избавиться от нашей зависимости [в вопросе ядерной энергетики], особенно от России», - подчеркнула Хафф.

По ее словам, если США не предпримут никаких действий, Россия продолжит удерживать этот рынок. А это может повлечь негативный эффект для нацбезопасности Штатов, климата и энергетической независимости страны, добавила она.

Чиновница обратила внимание, что около 20% топлива, используемого реакторами США, идет по контрактам с российскими поставщиками. Такое положение дел, как призналась Хафф, вызывает серьезную озабоченность.

Россия на сегодня контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики, сказала она. По ее словам, на протяжении многих лет РФ выбрасывала дешевую продукцию из урана на мировые рынки, работая над тем, чтобы подорвать американские цепочки ядерных поставок.

США Россия
07 ноября 2023, 09:40
Судно «Спасатель Карев» начало ремонт кабеля «Балтика» в Финском заливе
РИА «Новости»
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Российское аварийно-спасательное судно «Спасатель Карев» начало ремонт телекоммуникационного кабеля «Балтика», соединяющего Санкт-Петербург и Калининград, в Финском заливе. Об этом сообщили в министерстве экономики и занятости Финляндии.

О неисправности кабеля российская сторона проинформировала финское ведомство еще 12 октября, тогда же «Ростелеком» сообщил о необходимости его ремонта на месте. Но начало работ попросили отложить из-за проведения расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. В итоге они стартовали 6 ноября.

Общая длина кабеля «Балтика» между Санкт-Петербург и Калининградом составляет порядка одной тысячи километров. Частично он расположен в исключительных экономических зонах Финляндии и Швеции. Около 377 километров приходится на финскую зону, в экономической зоне Швеции пролегает примерно 395 километров кабеля.

Санкт-Петербург Финляндия Калининград

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