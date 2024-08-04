04 августа 2024, 19:34

США придумали новую причину для санкций против России

РИА «Новости»
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США могут ввести новые санкции против России из-за якобы неправомерного «удержания американцев». Об этом координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби предупредил в беседе с Fox News.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», - сказал он.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты продолжат переговоры с российской стороны и будут добиться возвращения своих граждан. В частности, он назвал имя экс-сотрудника американской дипмиссии Марка Фогеля, которого осудили в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических средств.

Представитель Белого дома сослался на Акт Левинсона, который позволяет вводить санкции в отношении тех, кто, по мнению США, незаконно удерживает американцев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал предателями граждан страны , выданных за границу в результате обмена заключенными с Западом.

США Белый дом в США Санкции Россия Запад
04 августа 2024, 20:16
Американским бездомным начали выдавать билеты в один конец
Unsplash
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Власти города Сан-Франциско в штате Калифорния придумали новый способ борьбы с засильем бездомных. Теперь бродягам выписывают штрафы и выдают бесплатные билеты на автобусы в один конец, сообщила газета New York Times.

«Мэр Лондон Брид поручила чиновникам выписывать штрафы и поощрять бездомных уезжать из города, предлагая бесплатные билеты на автобус», - пояснили авторы материала.

Также городски власти запретили бездомным оставаться на тротуарах для ночевки. Кроме того, полицейские могут штрафовать граждан, которые сидят, лежат или устанавливают палатки в зонах для пешеходов.

Ранее стало известно, что число бездомных украинских беженцев увеличилось в Великобритании в два раза. Так, на конец ноября 2022 года без жилья оставались 3010 семей, а сейчас их уже 5995.

Штрафы Чиновники Калифорния Беженцы
04 августа 2024, 20:10
«Глаза сразу же заслезились». Пенсионер на электросамокате сбил королеву Дании
РИА «Новости»
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Королева Дании Мария попала в аварию во время поездки в Гренландию. Пожилой мужчина на электросамокате на большой скорости сбил ее с ног, сообщила газета The New York Post.

Мария приехала в город Нуук вместе со своими детьми - принцем Винсентом и принцессой Жозефиной. Она приветствовала поклонников на улице, когда в толпу врезался пожилой мужчина на электросамокате. Королева Дании потеряла равновесие и упала. Только после этого охранники из службы безопасности окружили ее и закрыли собой.

Дети стояли всего в нескольких метрах от Марии. Виновник аварии заявил, что потерял управление и не смог удержать свой электросамокат. Королевская служба по связям с общественностью заверила, что королева не пострадала, но очевидцы заподозрили обратное.

«Я видел, как ей было больно, ее глаза сразу же заслезились. Должно быть, больно, когда ее сбивают на такой скорости», - сказал один из них.

Другой свидетель заявил, что самокатчик гнал на большой скорости. Очевидцы возложили вину на службу безопасности, которая не смогла предотвратить ДТП.

В России для решения проблемы аварийности из-за электросамокатов призвали создать специальную патрульную службу. Ее инспекторам выдадут средства передвижения для погони за нарушителями.

Дания ДТП Электросамокаты
04 августа 2024, 20:09
МИД России напомнил погрязшей в беспорядках Британии о праве на свободу собраний
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Разрешение полицейским Великобритании применять любые меры для пресечения продолжающихся в стране протестов противоречит демократическому праву на свободу собраний. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Полный текст ее заявления привела пресс-служба ведомства.

Дипломат напомнила, что со стороны Великобритании неоднократно звучали необоснованные обвинения в адрес России о подавлении инакомыслия и цензуре.

«В данном случае именно британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», - заявила Захарова.

Она призвала страну отказаться от чрезмерного насилия против протестующих и соблюдать право людей на свободу собраний.

Массовые беспорядки в Великобритании начались после убийства трех девочек в детской танцевальной студии Саутпорта. Подозреваемым по делу стал 17-летний подросток из Кардиффа, родившийся в семье руандийцев.

По версии властей, за организацией беспорядков стоят ультраправые группировки. Для подавления протестов министр внутренних дел Иветт Купер разрешила полицейским применять любые силовые меры воздействия.

Великобритания Мария Захарова Протесты Россия Беспорядки МИД РФ
04 августа 2024, 19:20
В Иране намекнули на наличие ядерного оружия
Unsplash
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Армия Ирана могла получить на вооружение ядерное оружие. Свидетельством этому стали активные действия против Израиля и США. С таким заявлением выступил депутат парламента страны и бывший член комиссии по безопасности и внешней политике Ирана Ахмад Ардастани, сообщило агентство Khabar-e Online.

Парламентарий напомнил, что за последние несколько дней военные страны успешно атаковали Израиль и провели операцию против расположенной в Ираке военной базы США. Он не исключил, что столь активные и уверенные боевые действия стали возможны из-за наличия нового вооружения.

«Похоже, что Иран получил ядерное оружие», - заявил Ардастани.

Депутат добавил, что никаких доказательств этому у него пока нет. Тем более что представителям Международного агентства по атомной энергии разрешили следить за ситуацией на своих атомных объектах.

Ардастани подчеркнул, что некоторые представители иранской власти рассматривают возможность внесения изменений в ядерную доктрину, но о получении самого ядерного оружия официально речи пока не идет.

В ноябре 2020 года в Иране в результате покушения погиб физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. По неподтвержденным данным, ученого расстрелял робот-пулемет , которым управляли сотрудники израильской разведки «Моссад».

Кроме руководства ядерными исследованиями, погибший также занимал пост заместителя министра обороны Ирана. Власти страны обвинили в покушении на физика Израиль.

Ядерное оружие Оружие Иран

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