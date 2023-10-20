США придумали миф о «небезопасности» поездок в Россию

Читайте нас в:

«В этих словах нет и доли правды. Россия всегда славилась своим гостеприимством и радушием», - указали дипломаты.

Представители посольства напомнили, что, в отличие от России, США на протяжении 15 лет охотятся за россиянами в «третьих» государствах.

В дипмиссии отметили, что РФ всегда притягивала туристов, в том числе и из США. Сотрудники посольства призвали американских политиков прекратить распространять мифы и русофобские заявления, а также «не проводить искусственных разделительных линий» между народами, которые глубоко уважают друг друга.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона не смогла обосновать высылку двух дипломатов из страны. По его мнению, администрация президента Джо Байдена таким образом решила отомстить за выдворение сотрудников дипмиссии в Москве, которые вели подрывную деятельность.