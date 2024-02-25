25 февраля 2024, 01:21

США при Байдене проиграют в третьей мировой войне, даже не участвуя в ней — Трамп

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

США проиграют третью мировую войну до ее начала, если главой Штатов останется Джо Байден. Об этом заявил экс-лидер Америки Дональд Трамп, его слова передало РИА «Новости».

«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», - сказал он.

По его словам, это является ценой предстоящей президентской гонки. Если Байдену удастся выиграть, то впереди американцев ждет только худшее. Трамп объяснил, что знает о происходящем в окружении нынешнего главы США, вокруг него «очень плохие фашисты». Администрация направляет Штаты к разрушению по короткой дороге.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. По данным Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают действующего главу государства слишком старым для нового срока. Также 64% не верят в умственные способности политика.

США Войны Дональд Трамп Джо Байден Выборы
25 февраля 2024, 01:09
Лидеры «Большой семерки» пригрозили России санкциями из-за смерти Навального
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Лидеры стран «Большой семерки» пообещали России ввести новые ограничительные меры в связи со смертью Алексея Навального. Об этом сказано в заявлении лидеров G7.

«Мы привлечем к ответственности виновных в смерти Навального, в том числе путем продолжения введения ограничительных мер в ответ на нарушения прав человека в России», - говорится в документе.

Также лидеры призвали Россию прояснить обстоятельства смерти Навального и освободить всех «несправедливо задержанных заключенных».

Вводя новые санкции против России , власти Штатов повторяют одно и то же в надежде получить другой результат. Это является признаком безумия, считает бывший чиновник Госдепа Джеймс Карден. Действия американской администрации он назвал «позерством» - санкции из-за смерти Навального вводить не имеет смысла, так как он не был гражданином США.

США Санкции Россия Чиновники Алексей Навальный
25 февраля 2024, 00:25
Вандалы в Кишиневе сломали обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Вандалы в Кишиневе нанесли повреждение обелиску на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Об этом заявил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович в Telegram-канале.

«На воинском кладбище мемориального комплекса „Вечность“ вандалы разрушили обелиск на могиле героя Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского. Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала», - заявил он.

По его словам, на место случившегося приехали правоохранители и начали проводить следственные мероприятия. Алексей Петрович выразил надежду, что виновников найдут и накажут.

Ранее в двух городах на юге Литвы осквернили захоронения времен Великой Отечественной войны. В Друскининкае вандалы облили неизвестной жидкостью памятник советским воинам, а в Алитусе злоумышленники испортили могилу жертв нацистской оккупации. Также на захоронение нанесли «возможно, антисемитские знаки».

В прошлом году в Одессе вандал испортил табличку на Литературно-мемориальном музее Александра Пушкина. Он разбрызгал черную краску на нее. Лицо неизвестный спрятал под тканью, поэтому камеры не смогли запечатлеть личность мужчины.

Музеи Молдавия Великая Отечественная война
24 февраля 2024, 22:54
Страны G7 решили ограничить доходы России от продажи энергоресурсов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Страны «Большой семерки» заявили о намерении принять меры, направленные на снижение доходов России от экспорта энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского союза.

В заявлении по итогам саммита лидеров объединения отметили, что пристальное внимание будет уделено контролю над соблюдением потолка цен на российскую нефть и введению санкций против тех стран и организаций, которые способствуют Москве обходить ограничения.

Также в документе указали на необходимость увеличения усилий по сокращению доходов России от экспорта металлов.

Ранее сообщалось, что конфискация замороженных российских активов должна стать одним из приоритетов для союзников Украины. Об этом заявили главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский.

G7 Экспорт Доходы Санкции Россия
24 февраля 2024, 22:39
Бербок посетила Одессу в обстановке секретности
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла с неанонсированным ранее визитом в Одессу. Об этом сообщила газета Zeit.

По данным издания, министр неожиданно приехала в зону боевых действий на востоке Украины, а также посетила Одессу в сопровождении главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы.

Визит держался в секрете по соображениям безопасности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок «удивительно необразованной» после ее слов о санкциях. Бербок заявила, что никто из западных руководителей не верил, будто ограничения остановят Россию.

«Какая же удивительно необразованная и откровенно недалекая представитель Германии. И ведь она не одна, их таких в правительствах ЕС сотни и сотни», - подчеркнула российский дипломат.

Германия Одесса Россия

Новости по теме