«Вскоре мы проиграем третью мировую войну. Мы даже не будем участвовать в ней, а будем проигрывать», - сказал он.

По его словам, это является ценой предстоящей президентской гонки. Если Байдену удастся выиграть, то впереди американцев ждет только худшее. Трамп объяснил, что знает о происходящем в окружении нынешнего главы США, вокруг него «очень плохие фашисты». Администрация направляет Штаты к разрушению по короткой дороге.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Байден может «не дотянуть» до выборов президента США в ноябре. По данным Квиннипэкского университета в США, около 70% американцев считают действующего главу государства слишком старым для нового срока. Также 64% не верят в умственные способности политика.