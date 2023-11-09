США предупредили Украину о тяжелой зиме

«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», - сказал он.

По его словам, с начала конфликта генерирующие мощности на Украине сократились примерно в два раза. Пайатт отметил, что США вместе с партнерами по G7 работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности.

Украине понадобится несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы. Такими данными ранее поделился глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» заявил, что в действительности перед украинской энергетической инфраструктурой встал большой вопрос о дальнейшем существовании.