США предупредили Украину о тяжелой зиме
Украине предстоит пережить очень сложную зиму. Об этом помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил в ходе выступления в комитете Сената США по иностранным делам, написал ТАСС.
«Предстоящая зима обещает быть для Украины еще более трудной, нежели предыдущая», - сказал он.
По его словам, с начала конфликта генерирующие мощности на Украине сократились примерно в два раза. Пайатт отметил, что США вместе с партнерами по G7 работают над тем, чтобы помочь Украине в вопросе поддержания энергобезопасности.
Украине понадобится несколько сотен миллионов долларов на восстановление энергосистемы. Такими данными ранее поделился глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Политолог Данила Гуреев в беседе с «360» заявил, что в действительности перед украинской энергетической инфраструктурой встал большой вопрос о дальнейшем существовании.