США предупредили об угрозе от запущенной КНДР ракеты

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Дальность выпущенной со стороны Северной Кореи ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. В таком случае она несет угрозу для всей территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило агентство Kyodo , ссылаясь на замминистра обороны Японии Синго Миякэ.

«Дальность полета, с учетом веса боеголовки, могла бы составить 15 тысяч километров», - указал он.

По его словам, выпущенная Северной Кореей ракета летела 73 минуты. Ее высота превысила шесть тысяч километров. Ракета приземлилась за пределами японской исключительной экономической зоны.

Снаряд запустили по навесной траектории примерно в 02:24 по московскому времени. О пуске баллистической ракеты большой дальности со стороны КНДР сообщало агентство Ренхап. Как уточняли военные Южной Кореи, снаряд полетел в сторону Японского моря.

Вечером 17 декабря КНДР уже запускала ракету. Полет боеголовки составил 400 километров. А упала ракета в Японское море.