02 февраля 2025, 16:25

США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа

Global Look Press
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Угрозы президента Дональда Трампа о введении пошлин и санкций могут привести к ухудшению позиций США в мире и навредить им самим. Об этом в Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.

Трамп ранее подписал указы о введении пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады. По мнению Пушкова, американский президент сделал ставку на финансовые угрозы и экономический диктат, что вызовет антагонизм во всех затронутых странах. Это способно привести к ухудшению общего положения и репутации США вместо улучшения позиций.

Пушков добавил, что тарифные войны спровоцируют рост цен в самих США. Это связано с тем, что производство в Штатах также потребляет большое количество товаров из упомянутых стран.

«При этом, начав тарифные войны с Канадой, Мексикой и Китаем, что уже создаст немалые сложности для экономики США, Трамп обесценил свои угрозы ввести пошлины 100% на товары из стран БРИКС в случае разработки ими системы взаимных платежей, исключающей доллар», - добавил сенатор.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пригрозил Трампу ответить на введение пошлин.

США Дональд Трамп
02 февраля 2025, 04:44
В Италии назвали отказ от российского газа энергетическим харакири
РИА «Новости»
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Евросоюз нуждается в российском газе, поэтому в случае заключения соглашения между Россией и США закупки возобновятся. Об этом сообщило итальянское издание Il Sussidiario.

Обозреватель Марко Заккера сравнил отказ от российского газа с европейским энергетическим харакири. Охваченный желанием осадить Россию санкциями Евросоюз сам остался с погасшей спичкой из-за тревожного дефицита энергии и дезориентации.

В Италии эта тема, по словам журналиста, табуирована. Из-за высоких цен на альтернативный газ властям пришлось вспомнить об атомной энергетике и смириться с неконкурентоспособными ценами итальянской продукции на мировом рынке. Гипотезу о возобновлении поставок после того, как президент США Дональд Трамп договорится с российским лидером Владимиром Путиным о прекращении боевых действий, Заккера назвал вполне реалистичной.

«В конечном итоге Евросоюзу нужен российский газ, и Владимир Путин знает это так же хорошо, как и в Брюсселе», - заявил автор статьи.

Большой ущерб от прекращения закупок газа в России признала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он пожаловалась на заоблачные траты европейцев на электроэнергию.

Экспорт Газ Санкции Россия Евросоюз
02 февраля 2025, 01:57
Трамп ввел обещанные пошлины на товары из Канады, Китая и Мексики
РИА «Новости»
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Вступили в силу введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины для Канады, Мексики и Китая. Телеканал CNN сообщил о грядущем подорожании продуктов.

Указы Трампа об импортных пошлинах начали работать 1 февраля. Тарифы на товары из Канады и Мексики составили 25%. Исключение сделали лишь для канадских энергоносителей - 10%.

Эти страны являются крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции в США, в том числе фруктов, овощей, зерна и мяса. С января по ноябрь 2024 года Штаты импортировали из них продукты стоимостью около 83 миллиардов долларов из общего объема 196 миллиардов. Новые тарифы могут привести к росту цен на продукты питания для среднего покупателя, предупредил автор статьи. Для многих американцев расходы на еду уже стали слишком обременительными.

Импортные пошлины для Китая составили 10%. Введение тарифов расширило торговую войну между КНР и США, которая обострилась при двух последних администрациях.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже пригрозил США ответить на введение пошлин. Он пообещал, что правительство добьется их отмены.

Мексика США Экспорт Канада Торговая война Китая и США Налоги Дональд Трамп Китай
01 февраля 2025, 22:24
Айсберг размером с два Петербурга впервые начал разрушаться
Freepik
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Крупнейший в мире айсберг А23а начал разрушаться в Южной Атлантике и потерял примерно 2% площади, когда от него откололась глыба размером около 80 квадратных километров. Об этом сообщила пресс-служба Арктического и антарктического НИИ России.

В НИИ уточнили, что ледяной гигант сейчас дрейфует в 340 километрах от острова Южная Георгия в Южной Атлантике, в море Скоша. За 10 дней он успел отдалиться от береговой линии примерно на 40 километров.

«Вчера от айсберга откололась большая глыба площадью около 80 квадратных километров, что составляет примерно 2% ледяного гиганта. <…> Откалывающиеся куски будут разрушаться океанским теплом и течениями», - заявила главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полина Солощук.

По ее словам, площадь айсберга уменьшилась почти на 11% за время его дрейфа по чистой воде, начиная с ноября 2023 года.

Этот ледовой гигант интересен еще и тем, что почти в два раза превышает по площади Санкт-Петербург.

Айсберг откололся от Антарктиды еще в 1986 году и более 30 лет находился на мели в центральной части моря Уэделла, пока неожиданно не начал движение. На чистую воду его вынесло в ноябре 2023 года.

Ранее Роскомос опубликовал новые снимки А23а.

Исследования Природа Ученые Россия Глобальное потепление
01 февраля 2025, 22:06
Глава Карелии осудил Финляндию за русофобию
РИА «Новости»
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Жители Финляндии настолько глубоко впали в русофобию, что посчитали 10-летнего мальчика с российским гражданством угрозой для национальной безопасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Так он прокомментировал новость о том, что русского мальчика, который сейчас учится в финской гимназии Kulosaaren lukio, не пустили на экскурсию с одноклассниками на атомную станцию Олкилуото потому, что он родился в России.

Парфенчиков добавил, что он как и мать ребенка возмущен такой дискриминацией со стороны «финских соседей». Он отметил, что подобная охота на ведьм мало что говорит о русских, но много что о современной Финляндии.

Глава республики также предложил мальчику и его матери приехать в Карелию, когда они в следующий раз будут в Россию.

Он также пообещал лично провести для ребенка экскурсию по ведущим промышленным предприятиям региона, в частности, Онежскому судостроительно-судоремонтному заводу.

«В гостях хорошо, а дома лучше! А насильно за рубежом мил не будешь», - резюмировал глава Карелии.

Прошлой весной в Финляндии значительно выросло число желающих покинуть страну из-за роста русофобии и профашистских взглядов.

Финляндия Дети Экскурсии Россия Заводы АЭС Русофобия Республика Карелия

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