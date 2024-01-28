США предупредили о вторжении мигрантов на южных границах
Коалиция бывших сотрудников ФБР предупредила о «новой и непосредственной опасности» для США на южной границе. Как сообщило издание Fox News, предположительно, в страну вторглись иностранцы призывного возраста.
«Мужчины военного возраста со всего мира, многие из стран и регионов, недружественных Соединенным Штатам, тысячами высаживаются на нашей земле», - заявили экс-сотрудники ФБР.
Бывшие сотрудники министерства призвали конгресс и федеральных лидеров принять меры и обратить больше внимания на угрозу.
«В страну вторглись, и это вторжение будет продолжаться до тех пор, пока враги нации будут считать, что их будут терпеть», - сказали они.
Администрация американского президента Джо Байдена сообщила законодателям, что в настоящее время в США каждый день на границе выпускают в среднем пять тысяч нелегалов, сообщал телеканал. Агенты пограничной службы столкнулись с мигрантами из более чем 150 стран.
Ранее сенат США согласился расширить полномочия властей для борьбы с нелегалами. Документ могут обнародовать на следующей неделе. Байден заявил, что набор новых законов станет «самым жестким и справедливым».
Коалиция бывших сотрудников ФБР предупредила о «новой и непосредственной опасности» для США на южной границе. Как сообщило издание Fox News , предположительно, в страну вторглись иностранцы призывного возраста.