США предупредили о важном выборе из-за успехов России

«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков», - указал он.

По его мнению, 2024 год принесет «перемены в мышлении» правящей элиты Соединенных Штатов. Повсеместная информация о провале контрнаступления ВСУ говорит о том, что начало этому процессу уже положено, подчеркнул Ливен.

Аналитик также предрек усиление позиций политической школы реализма, по мнению которой, у Штатов уже не осталось сил для контроля за всем миром. Они готовы согласиться на мир с Россией, чтобы сосредоточиться на борьбе с Китаем, заключил Ливен.

Обозреватели American Conservative заявили, что американский конгресс не согласится финансировать Украину в 2024 году. По мнению журналистов, республиканцы намерены «разорвать в клочки» новый законопроект демократов, по которому предполагается совмещение финансирования республики и Израиля.