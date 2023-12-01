01 декабря 2023, 09:42

США предупредили о важном выборе из-за успехов России

РИА «Новости»
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Если Украина не изменит ситуацию на полях сражений в свою пользу, то Соединенным Штатам придется пойти на мирное соглашение с Россией. Такое мнение выразил директор программы «Евразия» Института Куинси Анатоль Ливен в статье для сайта Russia Matters.

«США в итоге столкнутся с выбором между мирным соглашением и прямым вмешательством на стороне Украины, которое явно отвергают Джо Байден и большинство американских политиков», - указал он.

По его мнению, 2024 год принесет «перемены в мышлении» правящей элиты Соединенных Штатов. Повсеместная информация о провале контрнаступления ВСУ говорит о том, что начало этому процессу уже положено, подчеркнул Ливен.

Аналитик также предрек усиление позиций политической школы реализма, по мнению которой, у Штатов уже не осталось сил для контроля за всем миром. Они готовы согласиться на мир с Россией, чтобы сосредоточиться на борьбе с Китаем, заключил Ливен.

Обозреватели American Conservative заявили, что американский конгресс не согласится финансировать Украину в 2024 году. По мнению журналистов, республиканцы намерены «разорвать в клочки» новый законопроект демократов, по которому предполагается совмещение финансирования республики и Израиля.

США Международные отношения Россия Украина
01 декабря 2023, 08:58
США признали нехватку денег на боеприпасы для Украины
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Выделенные Пентагону деньги на военную помощь Украине на исходе. США продолжат поставлять боеприпасы, но требуется новый транш, заявила на брифинге заместитель официального представителя Минобороны Сабрина Сингх. Ее процитировало РИА «Новости».

«Мы продолжаем поставлять Украине то, что можем, и то, что остается из имеющегося президентского бюджета. Наши средства заканчиваются», - сказала она.

Пентагон, по словам Сабрины Сингх, рассчитывает, что конгресс одобрит запрос президента Джо Байдена на выделение дополнительных средств для Украины. Она заявила, что нужно сделать это в течение ближайших недель.

Временный правительственный бюджет одобрили без расходов на Украину. Сенат рассмотрит запрос президента 4 декабря. Журнал American Conservative заявил о риске прекращения военной помощи украинскому государству в 2024 году.

США Оружие Украина
01 декабря 2023, 08:57
Тотальную проверку документов ввели в Закарпатье
Unsplash
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С декабря в Закарпатской области Украины в рамках военного положения ввели обязательную проверку документов. Уполномоченных назначат коменданты, сообщила областная военная администрация в своем Telegram-канале.

Проверку документов на территории Закарпатской области решил ввести Совет обороны. Особый режим действует с 1 декабря 2023 года до завершения военного положения на Украине. Глава областной военной администрации и начальник территориального центра комплектования и социальной поддержки совместным приказом назначили комендантов на муниципальном уровне, которые в свою очередь выберут уполномоченных.

Власти заявили, что тотальную проверку документов ввели в соответствии с утвержденным в 2021 году порядком для обеспечения мер правового режима военного положения.

Под мобилизацию в Закарпатье попали не только украинцы, но и этнические венгры , заявлял глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Местные жители прятались на чердаках. Советник экс-президента Украины Олег Соскин предупредил о риске гражданской войны в этом регионе.

Украина
01 декабря 2023, 08:56
Евросоюз не стал считать семейные связи достаточным основанием для санкций
Unsplash
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Суд Евросоюза решил, что семейных связей недостаточно, чтобы вводить ограничения против сына российского бизнесмена Дмитрия Пумпянского. Решение станет основополагающим для тех, кого включили в санкции по критерию ассоциированности, сообщил РБК.

Суд ЕС отменил санкции от марта 2022 года в отношении сына экс-владельца Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского - Александра. Родство с бизнесменом повлияло на включение россиянина в ограничительный список. Кроме того, Александр Пумпянский являлся главой совета директоров группы «Синара», которая сотрудничала с «российскими властями».

Однако в марте 2022 года он перестал быть бенефициаром группы. Поэтому суд ЕС посчитал, что оснований для включения Александра в санкционный список больше нет.

«Совет ЕС не может полагаться на бывшие функции заявителя для демонстрации того, что условия для применения критерия (f) удовлетворены», - отметили в суде.

По критерию (f) против Александра ввели санкции за то, что тот поддерживает российское правительство, так как группа «Синара» и ТМК работают с властями страны. Вторым основанием для включения бизнесмена в ограничительный список стал критерии (g), Согласно ей, санкции могут вводить в отношении российских предпринимателей и их родственников.

Но суд ЕС решил, что семейные связи с Дмитрием Пумпянским - недостаточное основание для санкций против Александра.

Суд Семья Санкции Евросоюз
01 декабря 2023, 08:46
Израиль зафиксировал нарушение режима прекращения огня со стороны ХАМАС
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Боевики ХАМАС нарушили гуманитарную паузу и атаковали территорию Израиля. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные после обстрела возобновили боевые действия и продолжили операцию против ХАМАС в секторе Газа.

«ХАМАС нарушил действующую паузу, а также открыл огонь по территории Израиля», - указали в пресс-службе.

СМИ 1 декабря анонсировали продление режима прекращения огня в палестинском анклаве на восьмой день. В рамках гуманитарной паузы ХАМАС планировал освободить еще 10 заложников, в том числе женщин и детей. Израиль согласился на продление режима прекращения огня на фоне усилий посредников, которые пытались освободить пленников.

Ранее Китай представил свой план урегулирования ближневосточного конфликта. Он призвал стороны остановить боевые действия в секторе Газа и прекратить нарушать международное гуманитарное право.

Для защиты мирного населения КНР предложила задействовать Совет Безопасности ООН. Организация может повлиять на освобождение пленных, а также выступить против переселения палестинских беженцев, отметил МИД Китая.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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