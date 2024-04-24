24 апреля 2024, 06:15

США предупредили о риске теракта, как в «Крокус Сити Холле»

РИА «Новости»
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Исламисты могут устроить в США настолько же крупный террористический акт, как в концертном зале «Крокус Сити Холл» в России. Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй сказал об этом телеканалу NBC.

«Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, на родине, которая может не сильно отличаться от того, что вы видели против концертного зала в России несколько недель назад со стороны ИГ*», - сказал он.

Кристофер Рэй заявил, что с момента обострения конфликта между Израилем и Палестиной возросла террористическая опасность в США. По его словам, власти опасались провокаций как со стороны одиночных радикалов, так и целых групп. Директор ФБР признал, что угрозы, которые в течение последнего десятилетия рассматривали как отдаленные, стали актуальными после октября 2023 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Погибли более 140 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, запрещенная в России.

США ФБР Терроризм
24 апреля 2024, 06:37
Иран принял делегацию из КНДР
Unsplash
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Делегация Северной Кореи впервые за пять лет отправилась в Иран, чтобы обсудить экономическое сотрудничество. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Делегация министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран», - объявил автор статьи.

Журналисты не привели подробностей визита. Южнокорейское агентство Yonhap выяснило, что поездка могла быть связана с планами укрепить не столько экономическое, сколько военное сотрудничество, в том числе в области создания баллистических ракет и ядерных технологий. По информации журналистов, выпущенная 13 апреля по Израилю иранская ракета могла иметь северокорейские детали. Нынешняя поездка делегации стала первой с 2019 года.

Армия КНДР провела первые тактические учения по нанесению ядерного контрудара.

Реактивные снаряды поразили цель на расстоянии 352 метров.

Дипломатия Международные отношения КНДР Переговоры Иран
24 апреля 2024, 04:39
«Мы — самая важная страна». Байден испугался, что мир останется без лидерства США
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден назвал Америку самой важной страной и выразил опасение, что мир останется без лидера, если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены. Его слова привел пресс-пул Белого дома.

«Мы - самая важная страна. Это не шутка, это не хвастовство. Если Соединенные Штаты уйдут с мировой арены, как этого хочет Трамп, то кто станет мировым лидером?» - заявил Байден.

Американский лидер добавил, что предвыборные опросы показали хороший результат для него на предстоящих президентских выборах.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что соперник Байдена по президентской гонке республиканец Дональд Трамп называл Украину частью России. По данным газеты, Трамп, будучи президентом, критиковал Украину за коррупцию и пренебрежительно выражался об этой стране.

Кроме того, в понедельник, 22 апреля, Джо Байден пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому «скорую» военную помощь.

США Белый дом в США Джо Байден
24 апреля 2024, 02:57
Россия задумалась над строительством портов в странах Африки
Freepik
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Россия изучит возможности строительства портов для экспорта своей продукции в Алжире, Египте, Сенегале и Танзании. Об этом сообщил ТАСС директор департамента международной кооперации министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Во время выступления на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия» чиновник отметил, что по Африке есть несколько проектов, которые необходимо реализовать уже в ближайшее время.

«Один из них - это создание порта в одной из стран Африки для входа российской продукции, для организации грузопотока», - пояснил Чекушов.

Такой порт может появится в Танзании, ведь Россию интересует транзитный вход в Африку с восточной стороны. Также интересен и Сенегал, где зафиксировали наиболее большой объем грузопотока из России.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко ранее заявил, что Северная Африка является перспективным рынком для продукции агропрома РФ.

Африка Строительство Россия Экономика
24 апреля 2024, 02:51
ЕС может ввести санкции против компаний из-за поставок России
РИА «Новости»
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Евросоюз может ввести ограничения против более чем десятка компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга за нарушение антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Руководство союза подозревает, что эти компании поставляли санкционные европейские товары для российского ВПК. В частности, навигационные системы для ракет, антенны, а также детали, используемые в компьютерах военного назначения.

Европейцы могут ввести санкции также против китайских и гонконгских компаний, которые подозреваются в предоставлении России спутниковых снимков. Агентство уточнило, что некоторые из этих фирм уже находятся под санкциями США за аналогичные нарушения.

При этом представитель Европейской комиссии отказался от комментариев. По информации агентства, государства ЕС планируют обсудить новый пакет санкций уже на этой неделе.

Ранее замглавы Госдепа Джеффри Пайетт пообещал, что США введут новые санкции против российской энергетики. По его словам, ограничения коснутся компаний, занимающихся закупками материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

США Санкции Россия Оружие Евросоюз

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