США предупредили о приближении экономики «к краю обрыва»

Продюсер сериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш скончался на 70-м году жизни. Его друг Кевин Баннерман рассказал журналу The Hollywood Reporter, что причиной смерти американского режиссера стал рак мозга.

«Буш умер 23 ноября в медицинском центре „Сидарс-Синай“ в Лос-Анджелесе от В-клеточной лимфомы ствола головного мозга», - передало издание.

По воспоминаниям Баннермана, Буш был активистом и любил фильмы всех жанров, но особенно мюзиклы. У режиссера остались сестра Мэри, брат Рик и племянница Тейлин.

Буш получил премию «Эмми» в 2001 году за работу над «Симпсонами». Другие его известные произведения: мультсериалы «Царь горы», «Новые Луни Тюнз», «Скуби-Ду!» Также американский продюсер участвовал в создании фильмов «Призрак гурмана», «Отважный маленький тостер» и сериалов, в том числе «Эдгар и Эллен».

Режиссер окончил Государственный колледж Сан-Франциско по специальности театральное искусство. Затем играл в группе, а после переехал в Лос-Анжелес.

Продюсер сериалов «Симпсоны» и «Гриффины» Джон Буш скончался на 70-м году жизни. Его друг Кевин Баннерман рассказал журналу The Hollywood Reporter , что причиной смерти американского режиссера стал рак мозга.