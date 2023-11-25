США предупредили о нашествии «суперсвиней»

Северная Дакота, Монтана и Миннесота оказались под угрозой. На канадской территории дикие кабаны уже доставили людям много проблем, так как они очень опасны, славятся высокой выживаемостью и плодовитостью.

По мнению профессора Университета Саскачевана Райана Брука, дикие кабаны отнесли к самым инвазивным на планете. Если они распространятся, то вызовут экологическую катастрофу во всем мире.

Дикие свиньи уничтожали деревья, загрязняли водные бассейны, поедали урожаи, а также несли опасность людям, сказано в статье. В самой Канаде эта проблема возникла в XX веке, когда фермеры сначала решили их разводили, а потом просто отпустили на волю.

Ранее огромный кабан выплыл из Черного моря возле пляжа в поселке Мирный, устроив переполох среди отдыхающих. Очевидцы рассказали, что сначала приняли его за «странного дельфина с нетипичной манерой плавания», поэтому испугались после его выхода на сушу.