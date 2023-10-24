США предупредили Иран о расплате при нападении на американцев

«США не ищут конфликта с Ираном, мы не хотим расширения этой войны», - сказал он.

Блинкен также обратился к Совету Безопасности ООН с призывом донести до ближневосточной страны и ее сторонников, что не нужно открывать второй фронт против Израиля.

По его словам, со стороны Вашингтона будут наблюдаться «быстрые и решительные действия», поэтому иранским коллегам не стоит заблуждаться на этот счет.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что США готовы принять «соответствующие меры» в том случае, если кто-то попытается расширить конфликт на Ближнем Востоке.

До этого он поручил развернуть на Ближнем Востоке батарею систем противоракетной обороны THAAD и дополнительные зенитные комплексы Patriot. Эти меры Остин назвал необходимыми на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.