«Для европейских банков работа в России создает ужасно много рисков», - сказала она.

Глава ведомства отметила, что США рассматривают варианты усиления вторичных санкций против финансовых организаций, которые содействуют проведению специальной операции на Украине. При этом она не уточнила конкретные названия банков, которым могут грозить такие ограничения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что введенные против страны санкции создали некоторые проблемы, но открыли перед ней также новые возможности для развития.

Он уточнял, что против России ввели свыше 16 тысяч различного рода ограничений, такого давления не испытывало ни одно государство в современной истории.