США предрекли жуткие катаклизмы в 2025 году

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В 2025 году США угрожают 30-метровое цунами и девятибалльное землетрясение. К такому выводу пришли ученые американского Колумбийского университета, сообщило издание Daily Mail.

В ходе исследований специалисты выделили несколько опасных сегментов разлома вдоль побережья от Южной Канады до северной Калифорнии. Они подчеркнули, что произойдет сильнейшее землетрясение, которое вызовет цунами высотой до 30 метров.

В статье также напомнили о скоплении магмы под Йеллоустонским супервулканом. Ученые выяснили, что горная порода движется в недостаточно изученную сторону парка. Кроме того, признаки активности начал подавать водный вулкан рядом со штатом Орегон.

Ранее международные эксперты заявили, что Соединенные Штаты столкнутся с более сильными бурями, чем ураган «Хелен».

Сильный шторм обрушится на восточное побережье страны до конца столетия. Это приведет к гибели более 40 тысяч человек.