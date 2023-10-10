США предрекли ядерную войну после операции ХАМАС
Конфликт на Ближнем Востоке может привести к банкротству американского правительства, а также ядерной войне с Ираном. Такой вариант развития событий предположил журналист Такер Карлсон. Свое мнение по этому вопросу он выразил в социальной сети X.
«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом», - предположил журналист.
По его словам, в том случае, если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует, а именно миллионы жертв, крах мировой экономики.
«Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США - прим. ред.)», - сказал Карлсон.
По словам журналиста, конфликт уже вызвал рост цен на энергоносители. Он предположил, что если рост продолжится, то Штаты столкнутся с более серьезной депрессией, чем в 1930-х годах.
Ранее представители Белого дома в ходе брифинга с конгрессом заверили законодателей в оказании необходимой поддержки Израилю. Как отметил конгрессмен Чак Шумер, в брифинге приняли участие представитель Минобороны по политическим вопросам Саша Бейкер и первый заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.