США предрекли ядерную войну после операции ХАМАС

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«Конфликт между Израилем и ХАМАС может перерасти в войну Ирана и его союзников с Западом», - предположил журналист.

По его словам, в том случае, если такая война начнется, можно с легкостью представить использование ядерного оружия и все, что за этим последует, а именно миллионы жертв, крах мировой экономики.

«Как минимум, мы увидим беспрецедентный энергетический кризис здесь (в США - прим. ред.)», - сказал Карлсон.

По словам журналиста, конфликт уже вызвал рост цен на энергоносители. Он предположил, что если рост продолжится, то Штаты столкнутся с более серьезной депрессией, чем в 1930-х годах.

Ранее представители Белого дома в ходе брифинга с конгрессом заверили законодателей в оказании необходимой поддержки Израилю. Как отметил конгрессмен Чак Шумер, в брифинге приняли участие представитель Минобороны по политическим вопросам Саша Бейкер и первый заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.