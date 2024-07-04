США предрекли войну на южном направлении

Его возмутило, что кризис на южной границе проигнорировали. Макгрегор напомнил, что в Мексике существовала крупная ячейка «Хезболлы», участники которой наравне со сторонниками ИГ* мигрировали во все штаты США.

Закрытие границы, по его мнению, не поможет, так как в этом случае возмутятся наркокартели - США перекроют их торговые потоки. Макгрегор предупредил об угрозе развязывания войны.

«Потому [республиканец Дональд] Трамп говорит о третьей мировой войне. Вы ее получите прямо здесь, внутри нашей страны. Здесь у нее больше шансов начаться, чем где-либо еще», - сказал он.

Макгрегор еще в марте призывал перебросить к границе с Мексикой группировку из 70 - 80 тысяч американских военных. Он предупреждал о возможном конфликте из-за миграционного кризиса.

* «Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, запрещенная в России.