09 февраля 2024, 04:45

США предрекли судьбу Римской империи

РИА «Новости»
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Исторический опыт Римской империи можно применить на нынешнюю ситуацию внутри США. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отметил президент России Владимир Путин.

«В человеческой истории, кажется, ничего подобного великой Римской империи еще не было. Тем не менее, когда варвары накопили свой потенциал, она развалилась под их ударами», - сказал он.

Путин выразил мнение, что это случилось благодаря экономическому укреплению и росту популяции варварских племен.

«В итоге режим Римской империи развалился, а она навязывала свою волю всем миру очень долго. Хотя сам процесс разложения длился около 500 лет. С нынешней ситуацией разница в том, что все процессы идут гораздо быстрее, чем во времена Римской империи», - добавил президент России.

Он также отметил, что, используя доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, США совершили грубейшую стратегическую ошибку.

США Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 05:20
Снова оконфузился. Байден грубо оговорился, отвечая на критику своих умственных способностей
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден ответил на обвинения спецпрокурора Роберта Гура по поводу его провалов в памяти во время выступления перед нацией. Трансляцию с его речью вел Белый дом на YouTube-канале.

«Я пожилой мужчина с благими намерениями, и я знаю, что я, черт возьми, делаю, я президент, и я снова поставил эту страну на ноги», - сказал он.

Байдена сильно возмутили слова Гура о том, что президент не помнит дату смерти своего сына. Глава Штатов задался вопросом, как прокурор «смел поднимать эту тему».

При этом в своей речи президент США в очередной раз ошибся и назвал президента Египта Абделя Фаттаха Саида Хусейна Халил ас-Сиси президентом Мексики.

Ранее спецпрокурор Роберт Гур закончил разбирательство по делу о неподобающем хранении секретных материалов Байденом. Сам глава Штатов не согласился с обвинениями прокурора и заявил, что не нарушал закон.

Лидер Америки неоднократно попадал в конфуз перед публикой. Ранее он назвал председателя КНР Си Цзиньпина именем умершего китайского политика.

США Белый дом в США Джо Байден
09 февраля 2024, 05:09
Трудно найти логику. Действия властей Германии удивили Путина
РИА «Новости»
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Нынешние власти Германии руководствуются исключительно интересами коллективного Запада, а не собственной страны. Об этом в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном рассказал президент России Владимир Путин.

«Текущее руководство Германии руководствуется интересами коллективного Запада, а не своими собственными. Меня это удивляет. Логику в их действии или бездействии найти трудно», - отметил он.

Глава государства признался, что усомнился в компетентности немецкого правительства на фоне украинского кризиса.

«Дело не только во взорванном „Северном потоке - 1“. Ведь „Северный поток - 2“ тоже повредили, но труба цела, по ней можно отправлять газ в Европу, однако Германия его не открывает. Мы со своей стороны готовы, пожалуйста», - добавил Путин.

В сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» произошли взрывы. Генеральная прокуратура России начала рассмотрение дела об акте международного терроризма.

Ранее Путин намекнул Карлсону, что США причастны к терактам на экспортных газопроводах.

Германия Россия Владимир Путин Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 05:06
Путин оценил работу американской пропаганды
Pxhere
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США взяли под контроль многие мировые СМИ и в войне пропаганды с этой страной победить очень непросто. В этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признался президент России Владимир Путин.

«В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что они контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», - отметил Путин.

Американские фонды он назвал конечным бенефициаром крупнейших средств массовой информации Европы.

Путин заметил, что борьбу с пропагандой вести можно, но такая тактика обойдется «себе дороже».

«Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся», - подытожил Путин.

Честная журналистика, отмечал он, может сыграть роль в излечении мира. Пока что, по словам президента России, он переживает период тяжелой болезни и разделен на две части.

США Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
09 февраля 2024, 05:02
Путин оценил ситуацию в экономике США
РИА «Новости»
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Экономическое положение внутри США остается стабильным, несмотря на все проблемы. Однако ради будущего стране нужно менять свои подходы к многим процессам, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин.

«Да, мы отдаем себе отчет и понимаем, что в США приличный рост экономики и нормальная ситуация, несмотря на все проблемы. Рост ВВП составил около 2,5%, по-моему. Но ради обеспечения будущего необходимо менять свой подход к тому, что меняется», - сказал он.

Путин привел в пример развитие Индонезии с населением в 600 миллионов человек.

«Нужно просто исходить из того, что Индонезия скоро войдет в число ведущих экономик мира, нравится это кому-то или нет», - добавил президент.

Ранее глава государства напомнил, что экономика России в 2023 году заняла первое место в Европе , несмотря на беспрецедентные ограничения и санкции со стороны западных стран.

США Россия Владимир Путин Экономика Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону

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