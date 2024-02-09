США предрекли судьбу Римской империи

«В человеческой истории, кажется, ничего подобного великой Римской империи еще не было. Тем не менее, когда варвары накопили свой потенциал, она развалилась под их ударами», - сказал он.

Путин выразил мнение, что это случилось благодаря экономическому укреплению и росту популяции варварских племен.

«В итоге режим Римской империи развалился, а она навязывала свою волю всем миру очень долго. Хотя сам процесс разложения длился около 500 лет. С нынешней ситуацией разница в том, что все процессы идут гораздо быстрее, чем во времена Римской империи», - добавил президент России.

Он также отметил, что, используя доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы, США совершили грубейшую стратегическую ошибку.