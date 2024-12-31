США предрекли самые мощные мегаштормы в истории

По словам автора и моряка Портера Фокса, Соединенным Штатам придется столкнуться с более сильными бурями, чем ураган «Хелен». Более 60 экспертов сделали вывод, что сжигание ископаемого топлива спровоцировало выброс эквивалентной энергии в системы Земли, предвещая новую эру «мегаураганов».

В своей работе Фокс поделился теорией возникновения урагана «Даниэль», который может обрушиться на восточное побережье США до конца столетия. Он утверждает, что шторм будет сопровождаться ветром со скоростью 308 километров в час.

Кроме того, шторм может грозить Нью-Йорку серьезными последствиями. Например, разрушением моста Верраццано-Нэрроус, набережных и защитных сооружений в Нижнем Манхэттене. Это приведет к гибели свыше 42 тысяч человек, резюмировал Фокс.

Осенью ураган «Милтон» обрушился на Флориду. В результате тайфунов и сильных ливней погибли 10 местных жителей.