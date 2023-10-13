США предрекли конфликт с Россией и Китаем
Ядерные силы США в настоящее время плохо готовы к возможному конфликту с Россией и Китаем, они нуждаются в структурных и количественных изменениях. Об этом говорится в докладе в докладе межпартийной комиссии американского конгресса.
Законодатели отметили, что в ситуации, когда атомные возможности двух потенциальных противник находится на одном уровне с США, модернизация ядерных сил станет необходимой.
«Все это демонстрирует необходимости значительной корректировки в ядерном потенциале страны, как структурном, так и количественном», - добавили они.
Ранее представитель Белого дома Джейк Салливан признал, что в настоящее время риск эскалации отношений с Россией очень высок. При этом он подчеркнул, что американская сторона все равно не намерена отказываться от поддержки Украины.