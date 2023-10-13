США предрекли конфликт с Россией и Китаем

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Законодатели отметили, что в ситуации, когда атомные возможности двух потенциальных противник находится на одном уровне с США, модернизация ядерных сил станет необходимой.

«Все это демонстрирует необходимости значительной корректировки в ядерном потенциале страны, как структурном, так и количественном», - добавили они.

Ранее представитель Белого дома Джейк Салливан признал, что в настоящее время риск эскалации отношений с Россией очень высок. При этом он подчеркнул, что американская сторона все равно не намерена отказываться от поддержки Украины.