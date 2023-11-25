«Страх президента Байдена перед эскалацией противостояния с [президентом России] Владимиром Путиным привел к той самой эскалации, которой он и его администрация тщетно надеялись избежать», - подчеркнули авторы материала.

Америка, пусть и не напрямую, задействована в конфликтах на Украине и в секторе Газа. При этом стратегию национальной безопасности страны не рассчитали даже на участие в трех внештатных ситуациях. Авторы статьи напомнили, что политики в Вашингтоне могли бы вмешаться и в ситуацию вокруг Тайваня.

Журналисты также отметили, что в России не раз говорили, что Североатлантический альянс настроен на конфронтацию и милитаризацию континента.

Ранее издание отметило, что раскол демократов из-за вопроса по сектору Газа стал серьезной политической проблемой для Байдена.