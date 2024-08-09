США предпочли продавать газ в Азию вместо Европы
Экспортеры сжиженного природного газа в США стали чаще отдавать предпочтение покупателям из Азии, несмотря на обещание Европе поддержать ее после отказа от российского голубого топлива. Такую статистику привело агентство Bloomberg.
Азиатский рынок привлек американских поставщиков из-за высоких цен - они оказались выше европейских. Россия приблизилась к тому, чтобы обогнать США в качестве крупнейшего поставщика СПГ в Европу. Это связано не столько с увеличением поставок из РФ, сколько с сокращением из США.
«Разрыв между поставками СПГ из двух стран в Западную Европу сократился в июле до самого низкого уровня с конца 2021 года», - сообщило агентство.
Соединенные Штаты могут использовать поставки сжиженного природного газа как инструмент внешней политики, считает частный инвестор Федор Сидоров.