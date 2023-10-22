США предложили в ООН свой проект резолюции по урегулированию ситуации в Газе

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В материале сказано, что в документе нет призыва к прекращению огня. В проект включены пункты с осуждением нападения радикального палестинского движения ХАМАС, признанием прав Израиля на защиту и призывы к освобождению заложников.

Также в резолюции США требуют полного уважения международного гуманитарного права, включая защиту мирных граждан. В документе Вашингтон признал усилия Катара и других государств, которые помогли освободить двух людей, взятых в заложники со стороны палестинского движения.

В субботу, 21 октября, ХАМАС заявил, что израильская сторона отклонила предложение по освобождению двух заложников без условий. При этом ранее сами боевики движения отпустили двух заложниц-американок. Бывших пленниц довезли до военной базы, где их встретили родственники.

Боевики палестинского движения 7 октября выпустили по территории Израиля беспрецедентное количество ракет и вторглись на территорию страны. ЦАХАЛ ответил обстрелом сектора Газа и начал проводить контртеррористическую операцию «Железные мечи».