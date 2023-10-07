США предложили Польше «Железный купол» в обмен на Patriot для Украины
США предложили поставить ПРО «Железный купол» израильского производства в Польшу в обмен на передачу ею на Украину систем ПВО Patriot. С такой инициативой вступил сенатор Крис Ван Холлен после отказа Израиля поставить непосредственно на Украину свои противоракетные системы, сообщило издание Politico.
По данным издания, сенатор озвучил предложение о трехстороннем обмене на закрытом брифинге Пентагона для представителей сената.
«Польша сможет развернуть свои системы Patriot на Украине, где мы уже развернули свои системы - такого рода обмен, потому что до тех пор, пока наши две батареи „Железного купола“ остаются под стражей в Соединенных Штатах, это нормально», - сообщил сенатор.
Израиль отказался предоставить ПВО «Железный купол» и другие вооружения киевскому режиму, поскольку боится, что они окажутся в Иране. Иран при таком развитии ситуации сможет применить полученные вооружения против самого Израиля, выразил опасения израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.