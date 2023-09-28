США предложили ограничить деятельность СБУ из-за Зеленского
Соединенные Штаты предложили ограничить работу Службы безопасности Украины из-за действий главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в статье для Asia Times заявил экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен.
«СБУ используется Зеленским для подавления оппозиции и проведения арестов всех, кто выступает против правительства по любой причине», - указал Брайен.
По словам экс-сотрудника Пентагона, глава республики пытается удержать власть за счет СБУ, поэтому США хотят ограничить деятельность службы контрразведкой, антишпионажем и борьбой с терроризмом и кибертерроризмом.
Браен указал, что Соединенные Штаты выступили с заявлением о «приоритетных реформах», которое представили на Многосторонней координационной платформе доноров для Украины в Брюсселе. В них содержится ряд предложений по борьбе с коррупцией.
Ранее раскритиковавшего действующее руководство Украины в социальных сетях бывшего украинского адвоката задержали сотрудники СБУ. Мужчину обвинили в публичном призыве к насильственному захвату власти.
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