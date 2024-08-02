02 августа 2024, 09:19

США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Президент США Джо Байден пообещал израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху продолжать защищать страну от агрессии Ирана и «подвластных ему боевиков». Помимо этого, он предложил американские вооружения для обеспечения ПВО Израиля, сообщил Белый дом.

Переговоры политиков прошли по телефону. Байден подтвердил приверженность обеспечению безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана , в том числе в лице доверенных ему хуситов, движений ХАМАС и «Хезболла».

«Президент обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», - сообщили в Белом доме.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Иран решил отомстить Израилю. Над мечетью Джамхаран подняли красный флаг , а верховный лидер республики Али Хаменеи приказал нанести прямой удар.

США Израиль Оружие Джо Байден Биньямин Нетаньяху
02 августа 2024, 08:41
Володин указал на вину США в беспорядках в Венесуэле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За беспорядками в Венесуэле стоят США, которые пытаются руками «прикормленной оппозиции» расшатать обстановку в южноамериканской стране. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что действующие власти страны во главе с Николасом Мадуро стремились к диалогу и компромиссу, в том числе с США, которые обещали отменить санкции в случае допуска оппозиции на выборы.

«Выборы прошли на этих условиях. Однако не с тем результатом, которого хотели в Вашингтоне. Результат известен - в Каракасе беспорядки и попытки дестабилизировать внутреннюю обстановку руками прикормленной Белым домом оппозиции. Штаты поступают так только потому, что их ставленник проиграл», - написал Володин.

Спикер Госдумы добавил, что в Венесуэле должны понимать, что США стремятся лишь к расширению влияния и сохранении гегемонии.

«Двойные стандарты, провокации, ложь и достижение целей чужими руками, в том числе вмешательство в дела суверенных государств стали неотъемлемыми методами политики США», - заключил он.

Ранее США призвали признать оппозиционера победителем на выборах в Венесуэле.

США Венесуэла Беспорядки
02 августа 2024, 08:37
США назвали кандидата от оппозиции победителем на выборах в Венесуэле
Читайте нас в: Google Новости
Из-за большого количества ошибок при подсчете результатов и обработке избирательных бюллетеней на выборах в Венесуэле местные власти не учли волю своего народа, поэтому Соединенные Штаты признают победу кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутия. С таким заявлением выступила пресс-служба Госдепа США.

Госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что Национальный избирательный совет Венесуэлы все еще не предоставил данные по подсчету всех бюллетеней, однако заблаговременно объявил действующего президента страны Николаса Мадуро победителем.

«Их неспособность предоставить официальные результаты голосования, а также многочисленные нарушения в ходе всего процесса лишили какой-либо достоверности объявленный результат», - сказал он.

Действующий глава государства Николас Мадуро в ходе выборов 28 июля набрал 51,2% голосов, на счету Уррутии 44,2%. После этого в стране вспыхнули массовые беспорядки.

США Венесуэла Николас Мадуро Выборы
02 августа 2024, 08:09
Доступ к Instagram заблокировали в Турции
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
В Турции утром 2 августа заблокировали доступ к социальной сети Instagram*. Решение об этом принял Совет по технологиям и коммуникациям, сообщил ТАСС.

При этом причины блокировки на сайте ведомства не привели. Также не назвали и продолжительность введенных ограничений.

По мнению журналистов местной газеты Birgün , эти меры могут быть связаны в связи с блокировкой Instagram* соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такие действия со стороны соцсети ранее осудил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Исмаил Хания погиб в Тегеране в результате удара ЦАХАЛ по его резиденции.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Турция Соцсети
02 августа 2024, 07:48
США перенаправил поставки газа из Европы в более платежеспособную Азию
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американские компании сократили поставки газа в Европу ради сотрудничества с Азией. Из-за этого европейские страны не смогли отказаться от закупок в России, сообщил Business Insider.

До феврале 2022 года Европа импортировала 40% газа из России и за два года сократила его долю до 15%. Объемы закупок все это время оставались относительно стабильными и составляли от 850 тысяч до 1,6 миллиона тонн ежемесячно.

Европейские страны рассчитывали отказаться от российского топлива. В июне 2022 года США впервые поставили им больше газа, чем Россия, однако к середине 2024 года разница сократилась до самого низкого уровня с конца 2021 года. Если в январе Европа импортировала 5,2 миллиона тонн американского газа и всего 1,5 миллиона российского, то в июле - 1,5 и 1,3 миллиона соответственно.

Журналисты выяснили, что американские производители СПГ решили отправлять свои грузы туда, где больше денег. В конце июля спотовые партии СПГ для поставок в Северную Азию стоили около 12 долларов за миллион британских тепловых единиц против 10,30 доллара ммБТЕ для поставок в Европу.

Евросоюз ограничил транзит российского газа , запретив поставлять его третьим странам. Новая мера вошла в 14-й пакет санкций.

США Экспорт Газ Европа Россия

Новости по теме