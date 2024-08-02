США предложили Израилю защиту от ракет и беспилотников

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Переговоры политиков прошли по телефону. Байден подтвердил приверженность обеспечению безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана , в том числе в лице доверенных ему хуситов, движений ХАМАС и «Хезболла».

«Президент обсудил усилия по поддержке обороны Израиля от угроз, в том числе от баллистических ракет и беспилотников, включая новые оборонительные военные развертывания США», - сообщили в Белом доме.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после гибели руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Иран решил отомстить Израилю. Над мечетью Джамхаран подняли красный флаг , а верховный лидер республики Али Хаменеи приказал нанести прямой удар.